Украинский боксер Василий Ломаченко вновь стал чемпионом мира по боксу по версии WBA, на этот раз в легком весе. О том, что пишут о победе боксера на Западе сообщает "Голос Америки".

"Василий Ломаченко просто не из этого мира", - пишет TeamFA, британская сообщество, посвященное спортивным ставкам.

Vasyl Lomachenko is simply out of this world.

🥊 Amateur record: 396-1

🥇 2 x Olympic Champion

🏆 2 x World Amateur Champion

🏆 Wins his first world title after 3 pro fights

🏆 Becomes a 2 weight World Champion after 7 fights

👑 Becomes a 3 weight World Champion after 12 fights. pic.twitter.com/UhQvCiTGwq — Team FA (@TeamFA) 13 мая 2018 г.

"Ломаченко - мечта промоутера", - пишет спортивный обозреватель Люк Томас и добавляет: "Вот как рождаются звезды".

What a promoter's dream Lomachenko is.



Nearly perfect amateur. Double gold Olympic champ.



In 1st ESPN fight, scores TKO.



In 2nd ESPN bout, makes another double gold medalist quit.



In 3rd ESPN fight, gets pushed, then scores liver shot stoppage.



This is how stars are born. — Luke Thomas (@lthomasnews) 13 мая 2018 г.

"Есть талант, а затем - Василий Ломаченко. В боевом спорте, а может и в спорте в целом, нет никого из его комбинацией одаренности, технического мастерства и умения распознавать и подстраиваться", - пишет спортивный комментатор Патрик Вайман.

There's talent and then there's Vasyl Lomachenko. There's nobody in combat sports, maybe sports as a whole, with his combination of raw gifts, technical skill, and the ability to read and adjust. — Patrick Wyman (@Patrick_Wyman) 13 мая 2018 г.

Корреспондент на тему бокса и футбола сайта спортивной радиостанции talkSPORT Майкл Бенсон назвал бой "в полной сенсацией".

👏👏👏 Utterly sensational fight. That’s what happens when promoters work together and enable the best to fight the best. Credit to Top Rank, Golden Boy and Teiken, but more importantly credit to Jorge Linares and Vasyl Lomachenko. #LinaresLoma — Michael Benson (@MichaelBensonn) 13 мая 2018 г.

Как сообщали Українські Новини, после нокдауна Ломаченко победил Линареса нокаутом и завоевал титул чемпиона мира WBA.

Ломаченко установил новый чемпионский рекорд.