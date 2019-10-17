Мінекономіки поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020 році.

Про це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

За його даними, Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання на 2020 рік в Україні до 3,7% з приблизно 3% раніше.

Україна - одна з небагатьох країн, для яких прогноз був переглянутий у позитивну сторону.

Більшість інших країн сповільнюються, а не прискорюється.

"Прогноз зростання 3,7% Світового банку збігається з прогнозом міністерства економіки. Ми також маємо більш оптимістичний сценарій в 4,8%, за умови успішного проведення програми уряду і зміни бізнес-клімату в Україні на краще. Це означає створення умов для захисту прав власності, лібералізація ринків, судова реформа, якісна робота правоохоронних органів, віддаленість олігархів та зацікавлених сторін до уряду і політиків, і тому подібне", - написав Милованов.

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозами, ВВП України цього року перевищить $150 млрд.

Раніше Міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.