Мінекономіки поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства поліпшило прогноз зростання ВВП з 3,3% до 3,7% у 2020 році.\r\nПро це повідомив міністр економіки Тимофій Милованов в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nЗа його даними, Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання на 2020 рік в Україні до 3,7% з приблизно 3% раніше.\r\nУкраїна - одна з небагатьох країн, для яких прогноз був переглянутий у позитивну сторону.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nБільшість інших країн сповільнюються, а не прискорюється.\r\n"Прогноз зростання 3,7% Світового банку збігається з прогнозом міністерства економіки. Ми також маємо більш оптимістичний сценарій в 4,8%, за умови успішного проведення програми уряду і зміни бізнес-клімату в Україні на краще. Це означає створення умов для захисту прав власності, лібералізація ринків, судова реформа, якісна робота правоохоронних органів, віддаленість олігархів та зацікавлених сторін до уряду і політиків, і тому подібне", - написав Милованов.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за прогнозами, ВВП України цього року перевищить $150 млрд.\r\nРаніше Міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's поліпшило прогноз зростання ВВП України з 2,5% до 3,2% в 2019 році.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n