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17 октября 2019, четверг, 15:50 697
Происшествия 2019-10-17T15:57:30+03:00
Українські Новини
В Одессе хакеры оскорбили эко-активистку Грету Тунберг на весь аэропорт

В Одессе хакеры оскорбили эко-активистку Грету Тунберг на весь аэропорт

Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden
Грета Тунберг. Фото: facebook.com/gretathunbergsweden

16 октября в Международном аэропорту Одессы произошел сбой работы в системе. Сообщается, что неизвестные взломали табло и поместили фотографию шведской активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает Телеграм-канал "Подслушано Одесса".

Эпатажная фотография с изображением шведской эко-активистки Греты Тунберг висела на табло некоторое время, после чего администрация аэропорта уладила сбои в системе.

В частности, неизвестные хакеры таким образом выразили протест и недовольства в адрес действий юной активистки. На фотографии девушки была надись на английском языке: "Fuck you, Greta".

Неизвестные разместили на табло фото Греты Тумберг в аэропорту Неизвестные разместили на табло фото Греты Тунберг в аэропорту "Одесса"

Также хакеры разместили недостоверную информацию об отмене рейсов на мониторах в новом терминале и на официальном сайте аэропорта.

Хакерскую атаку удалось отразить, а представители международного аэропорта "Одесса" принесли извинения:

"Уважаемые пассажиры, в информационной системе аэропорта произошел сбой.Отдел по информационной безопасности работает над ликвидацией этой проблемы. Расписание рейсов и работу аэропорта в целом это не повлияло. Просим прощения за временные неудобства. Мир вам".

 

Как сообщали Українські Новини, ранее президент США Дональд Трамп посмеялся над климатической активисткой Гретой Тунберг.

Также сообщалось, что Грету Тунберг использовали для рекламы 11 раз.

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