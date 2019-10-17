В Одессе хакеры оскорбили эко-активистку Грету Тунберг на весь аэропорт

16 октября в Международном аэропорту Одессы произошел сбой работы в системе. Сообщается, что неизвестные взломали табло и поместили фотографию шведской активистки Греты Тунберг. Об этом сообщает Телеграм-канал "Подслушано Одесса".\r\nЭпатажная фотография с изображением шведской эко-активистки Греты Тунберг висела на табло некоторое время, после чего администрация аэропорта уладила сбои в системе.\r\nВ частности, неизвестные хакеры таким образом выразили протест и недовольства в адрес действий юной активистки. На фотографии девушки была надись на английском языке: "Fuck you, Greta".\r\nНеизвестные разместили на табло фото Греты Тунберг в аэропорту "Одесса" \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже хакеры разместили недостоверную информацию об отмене рейсов на мониторах в новом терминале и на официальном сайте аэропорта.\r\nХакерскую атаку удалось отразить, а представители международного аэропорта "Одесса" принесли извинения:\r\n"Уважаемые пассажиры, в информационной системе аэропорта произошел сбой.Отдел по информационной безопасности работает над ликвидацией этой проблемы. Расписание рейсов и работу аэропорта в целом это не повлияло. Просим прощения за временные неудобства. Мир вам".\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее президент США Дональд Трамп посмеялся над климатической активисткой Гретой Тунберг.\r\nТакже сообщалось, что Грету Тунберг использовали для рекламы 11 раз.