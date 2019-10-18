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18 октября 2019, пятница, 07:00 224
Экономика 2019-10-18T07:00:01+03:00
Українські Новини
Цены на гречку опустились ниже 21 гривны в сентябре

Цены на гречку опустились ниже 21 гривны в сентябре

Гречка, потребительские цены, Цены на продукты, цены на яйца

В сентябре средние потребительские цены на гречку повысились на 22,3%, или на 3,79 гривны, до 20,79 гривен/кг по сравнению с августом.

Об этом сообщается в данных Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Самые высокие цены зафиксированы в Киевской области - 23,2 гривны/кг, самые низкие - в Ривненской области - 18,49 гривны/кг.

При этом за прошлый месяц цены на яйца снизились на 6%, или на 1,19 гривны, до 18,7 гривен за 10 штук по сравнению с августом.

Цены на макаронные изделия незначительно повысились с 18,24 до 18,29 гривны/кг, на рис - на 1% до 23,1 гривны/кг.

Цены на пшеничную муку за этот период незначительно снизились на 0,9% до 11,65 гривны/кг.

В сентябре средние потребительские цены ржаной хлеб повысились на 0,7%, или на 0,15 гривны, до 20,54 гривны/кг по сравнению с августом.

Цены на пшеничный хлеб из муки высшего сорта снизилась на 1,5%, или на 0,36 гривны, до 23,54 гривны/кг, на батон - незначительно снизились с 13,64 до 13,63 гривны за 500 г.

В свою очередь цены на подсолнечное масло незначительно увеличились с 34,96 до 34,97 гривны/литр по сравнению с августом.

Сахар упал в цене на 0,6%, или на 0,09 гривны, до 15,21 гривны/кг.

Как сообщали Українські Новини, в августе цены на продукты, одежду и коммуналку снизились на 0,3%.

По мнению эксперта, бананы и апельсины обвалятся в цене.

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