Замначальник полииции Закарпатья "погорел" на взятке

Государственное бюро расследований задержало заместителя начальника Ужгородского городского отдела Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области по подозрению в получении $3 тыс. и 5 тыс. гривен взятки от предпринимателя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

По предварительной информации, правоохранитель требовал ежемесячную выплату от частного предпринимателя, занимающегося заготовкой лесоматериалов, в размере 5 тыс. гривен за несоздание искусственных препятствий в предпринимательской деятельности.

За 3 тыс. долларов он обещал посодействовать в закрытии уголовного производства, открытого в отношении жены предпринимателя за внесение недостоверных сведений в документы (ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса).

На данный момент продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Предварительная квалификация - ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября вступил в силу закон, разрешающий НАБУ и ГБР прослушку. Ранее чиновник в Житомирской области отключил всей улице газ, чтоб ему дали взятку, а СБУ удалось задержать председателя-взяточника при получении $1,5 тыс. взятки от фермера в Волынской области.