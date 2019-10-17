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17 октября 2019, четверг, 10:54 215
Судебная власть 2019-10-17T10:55:19+03:00
Українські Новини
Замначальник полииции Закарпатья "погорел" на взятке

Замначальник полииции Закарпатья "погорел" на взятке

Взятка. Фото: freepik
Взятка. Фото: freepik

Государственное бюро расследований задержало заместителя начальника Ужгородского городского отдела Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области по подозрению в получении $3 тыс. и 5 тыс. гривен взятки от предпринимателя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

По предварительной информации, правоохранитель требовал ежемесячную выплату от частного предпринимателя, занимающегося заготовкой лесоматериалов, в размере 5 тыс. гривен за несоздание искусственных препятствий в предпринимательской деятельности.

За 3 тыс. долларов он обещал посодействовать в закрытии уголовного производства, открытого в отношении жены предпринимателя за внесение недостоверных сведений в документы (ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса).

На данный момент продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Предварительная квалификация - ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября вступил в силу закон, разрешающий НАБУ и ГБР прослушку. Ранее чиновник в Житомирской области отключил всей улице газ, чтоб ему дали взятку, а СБУ удалось задержать председателя-взяточника при получении $1,5 тыс. взятки от фермера в Волынской области.

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