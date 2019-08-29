СБУ задержала председателя объединенной теробщины при получении $1,5 тыс. взятки от фермера в Волынской области

СБУ задержала председателя объединенной теробщины при получении $1,5 тыс. взятки от фермера в Волынской област

Служба безопасности Украины задержала председателя одной из объединенных территориальных общин при получении 1,5 тыс. долларов взятки от фермера в Волынской области. Об этом говорится в сообщении СБУ, передают Українські Новини.

"Председатель одной из объединенных территориальных общин на Волыни требовал полторы тысячи долларов США от местного фермера", - говорится в нем.

Оперативники СБУ установили, что чиновник в такую ​​сумму оценил свое содействие в выделении фермеру в аренду 10 га земли для ведения сельского хозяйства.

Правоохранители задержали председателя объединенной территориальной общины на рабочем месте во время получения им всей суммы неправомерной выгоды.

На данный момент решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, военная прокуратура задержала председателя Коростенского районного совета Житомирской области Василия Клименко по подозрению в получении 1 тыс. долларов взятки.