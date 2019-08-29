подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 августа 2019, четверг, 18:05 665
Происшествия 2019-08-29T18:07:48+03:00
Українські Новини
СБУ задержала председателя объединенной теробщины при получении $1,5 тыс. взятки от фермера в Волынской област

СБУ задержала председателя объединенной теробщины при получении $1,5 тыс. взятки от фермера в Волынской области

Служба безопасности Украины задержала председателя одной из объединенных территориальных общин при получении 1,5 тыс. долларов взятки от фермера в Волынской области. Об этом говорится в сообщении СБУ, передают Українські Новини.

"Председатель одной из объединенных территориальных общин на Волыни требовал полторы тысячи долларов США от местного фермера", - говорится в нем.

Оперативники СБУ установили, что чиновник в такую ​​сумму оценил свое содействие в выделении фермеру в аренду 10 га земли для ведения сельского хозяйства.

Правоохранители задержали председателя объединенной территориальной общины на рабочем месте во время получения им всей суммы неправомерной выгоды.

На данный момент решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения в совершении преступления по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса и избрании меры пресечения.

Как сообщали Українські Новини, военная прокуратура задержала председателя Коростенского районного совета Житомирской области Василия Клименко по подозрению в получении 1 тыс. долларов взятки.

Больше новостей о: СБУ Взятка

Архив
Новости
Верховная Рада
Первый день Рады: Вадим Пристайко избран Министром иностранных дел 19:10 Обновляется
Экс-зампредправления Приватбанка Дубилет претендует на должность министра Кабмина 18:55
Рада назначила министром обороны Загороднюка 18:54
Сюмар и Шуфрич. Скриншот телетрансляции заседания парламента
Сюмар обнималась в Раде с Шуфричем, назначение которого в комитет по свободе слова ранее назвала "плевком в глаза" 18:27
Михаил Радуцкий. Фото: facebook.com/mihail.radutsky
"Х#й им в жопу": "слуга народа" Радуцкий объяснил скандальную перепуску о министре здравоохранения 18:24
больше новостей
Тищенко не смог ответить на вопрос об Иловайской трагедии и обиделся на журналистку 11:13
Верховная Рада
Первый день Рады: Вадим Пристайко избран Министром иностранных дел 19:10 Обновляется
Зеленский на принятии присяги новой Радой
Зеленский пришел в Раду без галстука в отличии от 4 бывших президентов 11:07
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Ломаченко с Кэмпбеллом будут бороться за титул абсолютного чемпиона: где смотреть 20:59 Видео
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Депутат от "Слуги народа" заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому, но будет убеждать 19:59
Андрей Богдан в Верховной Раде в день торжественного заседания. Фото: УП
Фотожабы, стаканы на "галерке" и тигровые креветки в Раде: соцсети обсуждают первый день парламента 14:49
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Богдан задремал в аэропорту после свадьбы. Фото: Юрий Николов
После гулянки в Сен-Тропе Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки: опубликовано фото 14:48
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok