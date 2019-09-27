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27 сентября 2019, пятница, 12:20 56
Силовые структуры 2019-09-27T12:20:08+03:00
Українські Новини
Чиновник в Житомирской области отключил всей улице газ, чтоб ему дали взятку

Чиновник в Житомирской области отключил всей улице газ, чтоб ему дали взятку

Взятка чиновнику. Фото: ssu.gov.ua
Взятка чиновнику. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала главного инженера Новоград-Волынского отделения Житомиргаза, который, по данным следствия, требовал взятку от местного жителя и незаконно отключил от газоснабжения улицу города, сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что местный житель случайно повредил трубу газопровода во время земляных работ на своем участке. Наличие этой сети не было отображено в документации на участок и никаких предупредительных знаков газовщиками установлено также не было.

"Закрытие" вопроса, по данным следствия, чиновник оценил в 12 000 гривен.

Для запугивания, как сообщает СБУ, злоумышленник на несколько дней незаконно отключил от газоснабжения всю улицу и угрожал выставить официальный счет за повреждение газовой сети на 40 000 гривен.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте во время получения всей суммы незаконной выгоды.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призывает граждан массово "стучать" в НАБУ на коррупционеров.

После просьбы Зеленского "сливать" коррупционеров в НАБУ стали звонить в восемь раз чаще.

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