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17 октября 2019, четверг, 10:32 685
Европа 2019-10-17T10:34:26+03:00
Українські Новини
Горящие машины и баррикады: испанский "Майдан" превратился в бойню

Горящие машины и баррикады: испанский "Майдан" превратился в бойню

Протест в Барселоне. Фото: Twitter/Albiol_XG
Протест в Барселоне. Фото: Twitter/Albiol_XG

После недавнего скандала в Каталонии из-за незаконно вынесенного приговора, активисты устроили на улицах неподалеку от правительственных зданий пожары. Об этом сообщает испанский канал RTVE.

Всего на улицах города собрались не менее 22 тысяч манифестантов.

Они сожгли не менее десятка автомобилей, но наиболее радикально настроенные протестующие забрасывали полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Кроме того, массовые потасовки с полицией произошли и в городе Жирона – там протестующие построили баррикады и подожгли их. В ответ полицейские открыли по демонстрантам стрельбу резиновыми пулями.

Протесты. Фото: Twitter/CatalunyaRadioПротесты. Фото: Twitter/CatalunyaRadio

Как сообщали Українські Новини, украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Барселону из-за протестов, так как ранее более сотни туристов застряли в аэропорту Барселоны и не смогли улететь домой. 

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