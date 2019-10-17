Горящие машины и баррикады: испанский "Майдан" превратился в бойню

После недавнего скандала в Каталонии из-за незаконно вынесенного приговора, активисты устроили на улицах неподалеку от правительственных зданий пожары. Об этом сообщает испанский канал RTVE.\r\nВсего на улицах города собрались не менее 22 тысяч манифестантов.\r\n\r\nОни сожгли не менее десятка автомобилей, но наиболее радикально настроенные протестующие забрасывали полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.\r\n\r\nMe dicen que esto está ocurriendo ahora en la calle Aragó. Inadmisible pic.twitter.com\/72JvWCMi3d\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 16 октября 2019 г.\r\n\r\nКроме того, массовые потасовки с полицией произошли и в городе Жирона – там протестующие построили баррикады и подожгли их. В ответ полицейские открыли по демонстрантам стрельбу резиновыми пулями.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПротесты. Фото: Twitter\/CatalunyaRadio\r\nКак сообщали Українські Новини, украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Барселону из-за протестов, так как ранее более сотни туристов застряли в аэропорту Барселоны и не смогли улететь домой. \r\n