Горящие машины и баррикады: испанский "Майдан" превратился в бойню

Всего на улицах города собрались не менее 22 тысяч манифестантов.

Они сожгли не менее десятка автомобилей, но наиболее радикально настроенные протестующие забрасывали полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Me dicen que esto está ocurriendo ahora en la calle Aragó. Inadmisible pic.twitter.com/72JvWCMi3d — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 16 октября 2019 г.

Кроме того, массовые потасовки с полицией произошли и в городе Жирона – там протестующие построили баррикады и подожгли их. В ответ полицейские открыли по демонстрантам стрельбу резиновыми пулями.

Протесты. Фото: Twitter/CatalunyaRadio

Как сообщали Українські Новини, украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Барселону из-за протестов, так как ранее более сотни туристов застряли в аэропорту Барселоны и не смогли улететь домой.