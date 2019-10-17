Хозсуд Киева "заминировали" в день дебатов по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка

Неизвестный сообщил о минировании Хозяйственного суда Киева в день дебатов по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в правоохранительных органах.\r\nПо их данным, в 9:40 утра поступило сообщение от неизвестного о минировании суда.\r\nНа место выехала группа для проверки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n8 октября Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка.\r\nСуд назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября.\r\nКак сообщали Українські Новини, 15 октября Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка против бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.\r\nРанее суд закончил выяснение обстоятельств по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже ранее суд объявил перерыв в деле по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка. Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка. Суд начал рассматривать иск о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и акционерами (бывшими) банка. 20 апреля судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка.