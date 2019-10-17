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17 октября 2019, четверг, 10:13 442
Судебная власть 2019-10-17T11:45:03+03:00
Українські Новини
Хозсуд Киева "заминировали" в день дебатов по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка

Хозсуд Киева "заминировали" в день дебатов по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка

Хозсуд Киева. Фото: sud.ua
Хозсуд Киева. Фото: sud.ua

Неизвестный сообщил о минировании Хозяйственного суда Киева  в день дебатов по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.

Об этом Українським Новинам сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, в 9:40 утра поступило сообщение от неизвестного о минировании суда.

На место выехала группа для проверки.

8 октября Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка.

Суд назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября.

Как сообщали Українські Новини, 15 октября Апелляционный суд Лондона вынес решение, которым подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск Приватбанка против бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Ранее суд закончил выяснение обстоятельств по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка.

Также ранее суд объявил перерыв в деле по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка. Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка. Суд начал рассматривать иск о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и акционерами (бывшими) банка. 20 апреля судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка.

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