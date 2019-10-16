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16 октября 2019, среда, 21:59 15
Президент 2019-10-16T21:59:01+03:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон об усилении защиты субъектов хозяйствования

Зеленский подписал закон об усилении защиты субъектов хозяйствования

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий разрешительных органов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В среду Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов" №165-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 октября.

Этот документ предусматривает усиление административной ответственности должностных лиц разрешительных органов за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера.

Закон конкретизирует состав отдельных административных правонарушений и устанавливает новые составы административных правонарушений.

Ожидается, что реализация положений этого закона будет способствовать уменьшению количества случаев незаконных или необоснованных отказов в выдаче (переоформлении, аннулировании) документов разрешительного характера или регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства.

Закон создает для субъектов хозяйствования новые правовые механизмы воздействия на должностных лиц разрешительных органов в случае нарушения ими требований законодательства по вопросам выдачи документов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский подписал закон о совершенствовании государственных закупок, а также закон о сплите, который требовал МВФ.

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