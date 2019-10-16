Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий разрешительных органов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В среду Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления защиты субъектов хозяйствования от неправомерных действий или бездействия разрешительных органов" №165-ІХ, который Верховная Рада приняла 3 октября.

Этот документ предусматривает усиление административной ответственности должностных лиц разрешительных органов за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера.

Закон конкретизирует состав отдельных административных правонарушений и устанавливает новые составы административных правонарушений.

Ожидается, что реализация положений этого закона будет способствовать уменьшению количества случаев незаконных или необоснованных отказов в выдаче (переоформлении, аннулировании) документов разрешительного характера или регистрации декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства.

Закон создает для субъектов хозяйствования новые правовые механизмы воздействия на должностных лиц разрешительных органов в случае нарушения ими требований законодательства по вопросам выдачи документов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский подписал закон о совершенствовании государственных закупок, а также закон о сплите, который требовал МВФ.