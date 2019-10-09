В Британии кот стал начальником отдела по работе с клиентами на ж/д станции

Бенгальский кот по имени Пол возглавил отдел по работе с клиентами на железнодорожной станции Ливерпуль Саут Парквей в Великобритании. Об этом сообщает Daily Star.

Он начал ходить туда еще будучи маленьким котенком. Теперь кот приходит на станцию на протяжении 10 лет, несмотря на то, что у него есть дом и любящие хозяева.

"Мы рады приветствовать Пола во главе отдела по работе с клиентами, ведь он этого заслуживает — он очень воспитанный кот и все очень любят его", — приводит слова одного из работников станции издание.

Кот стал местной знаменитостью, а на его страницу в Facebook подписалось уже более 3 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, полисмен открыл дверь "госслужащему" Великобритании - коту Ларри, который сидел у порога и не мог попасть домой.

Ларри стал одним из самых знаменитых котов на Даунинг-стрит. У него есть собственный неофициальный аккаунт в Twitter. В 2011 году ему посвятили книгу "Дневники Ларри".

Также ранее сообщалось, что кот Ларри может лишиться своей почетной должность из-за курьезного инцидента.