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16 октября 2019, среда, 19:34 111
Происшествия 2019-10-16T19:42:19+03:00
Українські Новини
"Волга" влетела в маршрутку под Одессой: пожилая женщина погибла, 6 человек в больнице

"Волга" влетела в маршрутку под Одессой: пожилая женщина погибла, 6 человек в больнице

1 человек погиб и 6 госпитализированы в среду из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием пассажирского маршрутного микроавтобуса "Доброслав – Одесса" на 21-м км Старокиевского шоссе в Одесской области.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что 52-летний водитель автомобиля "ГАЗ" совершил лобовое столкновение с микроавтобусом на встречной полосе. В результате ДТП 82-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте аварии.

Еще 6 человек получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП в Одесской области. Фото: ДТП в Одесской области. Фото: "Пушкинская"

Как сообщали Українські Новини, 21 сентября в Одесской области переполненная маршрутка врезалась в грузовик, погибли 9 человек. Водитель грузовика вину не признал, но его арестовали. Тем временем появилось видео масштабного смертельного ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек.

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