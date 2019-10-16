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16 октября 2019, среда, 18:42 72
Президент 2019-10-16T18:58:20+03:00
Українські Новини
В нетронутые нормы законопроекта разрешили вносить правки: Зеленский подписал закон

В нетронутые нормы законопроекта разрешили вносить правки: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым Верховная Рада разрешила вносить правки к законопроекту в те его нормы, которых парламентарии не касались при рассмотрении в 1-м чтении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 116 Регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению" № 163-ІХ.

Согласно ему, профильный комитет сможет внести предложения и поправки в те структурные части законопроекта, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, если о необходимости их внесения было отмечено в выводах профильного комитета и/или экспертного подразделения Аппарата Рады и объявлено председательствующим на пленарном заседании при рассмотрении такого законопроекта в первом чтении.

Такие поправки вносятся в двухнедельный срок.

К повторному 2-му чтению законопроекта предложения и поправки вносятся в десятидневный срок после дня предыдущего 2-го чтения и лишь в те разделы, главы, статьи, их части, пункты, подпункты, которые не были приняты во 2-м чтении.

Как сообщали Українськi Новини, Дубинский заявил, что нардепы не читают законы, за которые голосуют.

Тем временем Рада сократила для ряда законопроектов срок подачи альтернативных, включая инициативы Зеленского.

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