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16 октября 2019, среда, 17:08 23
Бизнес 2019-10-16T17:11:52+03:00
Українські Новини
"Дарница" хочет приобрести компании в Европе, Северной Америке и Украине

"Дарница" хочет приобрести компании в Европе, Северной Америке и Украине

Частное акционерное общество "Фармацевтическая фирма "Дарница" (Киев) рассматривает возможность приобретения компаний в Европе, Северной Америке и Украине.

Об этом сообщил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Мы находимся в нескольких процессах Due Diligence. В следующем году, я надеюсь, мы сможем сделать объявление по этому поводу, но сейчас эти процессы требуют конфиденциальности. Мы рассматриваем возможность как приобретения компаний, так и совместной разработки для выхода как на европейский, так и на североамериканский рынки", - сказал Шимкив.

Он также добавил, что "Дарница" рассматривает возможность приобретения компаний не только за рубежом, но и в Украине.

На данный момент Шимкив охарактеризовал долю экспорта "Дарницы" как незначительную, на внутренний рынок поставляется более 90% продукции.

При этом кампания рассматривает экстенсивный путь выхода на международные рынки, не только за счет наращивания экспорта, но и за счет увеличения присутствия за рубежом путем приобретений и партнерства.

Шимкив добавил, что компания изучает вопрос производства активных фармацевтических ингредиентов (сырья) в Украине, но пока компанию сдерживает вопрос стоимости.

Сейчас "Дарница" закупает активные фармацевтические ингредиенты в основном в Китае и Индии.

Как сообщали Українськi Новини, фармацевтическая компания "Дарница" стоит более $400 млн, согласно недавно проведенной независимой оценке.

По 9,91% акций "Дарницы" принадлежат компаниям "Луада", "Алукон", "Данск", "Ростим", "Балу Сервис", "Фам Капитал", "Данилан" и "Ником Сервис" и 7,3% - компании "Фарммединвест".

Совладельцем компании является бизнесмен Глеб Загорий.

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