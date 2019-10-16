Портнов выдвинул Рябошапке ультиматум из-за вызова Лукаш на допрос

Андрей Портнов проинформировал о подаче в Госбюро расследований заявления в отношении следователя управления спецрасследований ГПУ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Информируя о подаче заявления, Портнов обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

"Г-н Генеральный прокурор, мы Вам предлагали в течении суток уволить следователя, который неудачно отправил повестку Елене Лукаш. Раз Вы не расслышали, ловите от нашего коллеги Юрия Иващенко юридический документ. Его суть в том, что это дело Вы доверили следователю, которого мы обвиняем в целой серии преступлений - декларировании недостоверной информации, легализации преступных доходов, покупке за неизвестно какие деньги 62 гектаров земли и десятков объектов недвижимости, неуплате налогов и других. Ну и ещё одна проблема. Во время уже Вашего Генерального прокурорства семья этого следователя, с целью скрыть имущество от конфискации, оформила на себя недвижимые активы находящегося в розыске депутата Скуратовского. Как мы и обещали, начинаем потихоньку надевать вам эту историю на голову. А следователя можно уже не увольнять, мы его за короткий срок превратим в участника воровской малины и будем ассоциировать теперь только с Вами, раз Вы оказали ему такое высокое доверие", - написал Портнов.

Тем временем Рябошапка преследует Лукаш за исследования по евроинтеграции.

Ранее Портнов дал Рябошапке 1 рабочий день, чтоб уволить следователя по делу Лукаш, который "отмыл" 154 млн гривен.