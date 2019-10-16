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16 жовтня 2019, середа, 12:52 16
Суспільство 2019-10-16T15:34:56+03:00
Українські Новини
Власниця "шпаківні" на Майдані хоче побудувати там ще одну таку

Власниця "шпаківні" на Майдані хоче побудувати там ще одну таку

Надбудова на Майдані. Фото: Країна
Надбудова на Майдані. Фото: Країна

Власниця приміщень на верхньому поверсі житлового будинку в центрі Києва, в якому розташований ресторан McDonalds і який дивиться на Майдан Незалежності, де з'явилася надбудова, заявляє, що будівництво законне. Про це повідомляє ТСН.

"Ми сьогодні були у правоохоронців, подали всі документи. Це приміщення було придбано разом з горищем і всім іншим. Нікому ніяких грошей не давали, ні з ким ніяких хабарницького дій не вчиняли. Ми зняли дах – там були гнилі балки. Замість балок ми зробили цю стіну, і вона буде накрита так само, як була накрита. Ми ще зробимо (надбудову) з іншого боку – ще пошумите про другій стороні", - сказала власниця приміщень Олена.

За її словами, попередній власник придбав квартиру разом з горищем ще в 1998 році, всі документи, включаючи дозвіл Київради і змінений план приміщення, що були в БТІ, звідти вона їх недавно і забрала. Олена стверджує, що старі баки даху прогнили, тому її вирішили розібрати і накрити шлакоблоками. Блоки вибрали замість цегли тому, що боялися, щоб цегла не впала з даху.

Власниця приміщень стверджує, що після ремонту дах буде накритою і такого ж кольору, крім того, будуть такі ж металеві борти, але нові і не іржаві.

"Там немає прибудованого поверху – там і так два поверхи за рахунок горища. Все буде так само", - повідомила Олена.

Нагадаємо, що на історичній будівлі на Майдані Незалежності незаконно добудували ще півповерху.

На даху історичної будівлі на Майдані почали демонтувати незаконну надбудову.

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