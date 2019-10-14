После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю

С 4 по 11 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после повышения на прошлой неделе, понизился на 18,55 коп. до 24,8304 UAH\/USD, курс покупки понизился на 10,50 коп. до 24,4074 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 0,01 коп. до 26,7760 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 12,77 коп. до 27,3668 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 11 октября\r\n24,4074\r\n24,8304\r\n26,7760\r\n27,3668\r\n3,4100\r\n3,9100\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 4 октября\r\n-0,1050\r\n-0,1855\r\n-0,0001\r\n-0,1277\r\n-0,0100\r\n0,0200\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nКак сообщали Українські Новини, рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели.\r\nТакже в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 октября на 13,97 коп. до 24,8319 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 13,80 коп. до 24,4253 UAH\/USD.