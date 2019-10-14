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14 октября 2019, понедельник, 06:00 254
Экономика 2019-10-14T06:00:03+03:00
Українські Новини
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю

После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю

Доллар
Доллар

С 4 по 11 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после повышения на прошлой неделе, понизился на 18,55 коп. до 24,8304 UAH/USD, курс покупки понизился на 10,50 коп. до 24,4074 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 0,01 коп. до 26,7760 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,77 коп. до 27,3668 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 11 октября 24,4074 24,8304 26,7760 27,3668 3,4100 3,9100
По сравнению с 4 октября -0,1050 -0,1855 -0,0001 -0,1277 -0,0100 0,0200

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели.

Также в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 10 октября на 13,97 коп. до 24,8319 UAH/USD, курс покупки – понизился на 13,80 коп. до 24,4253 UAH/USD.

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