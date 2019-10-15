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15 октября 2019, вторник, 11:08 836
Политика 2019-10-15T11:12:31+03:00
Українські Новини
Латвия конфисковала $30 млн украинских экс-чиновников

Латвия конфисковала $30 млн украинских экс-чиновников

Флаг Латвии .Фото:ua.krymr.com
Флаг Латвии .Фото:ua.krymr.com

Накануне официального визита Президента Украины Владимира Зеленского, Латвия признала преступными и конфисковала денежные средства в размере 30 млн долларов, связанные с украинскими бывшими чиновниками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"Благодаря совместным усилиям Генеральной прокуратуры Украины и компетентных органов Латвийской Республики латвийский суд принял решение, которым признано преступным происхождение средств на сумму более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками, и принято решение об их конфискации", - сказано в нем.

Указанные средства в начале 2015 года были арестованы в рамках запроса Генеральной прокуратуры о предоставлении правовой помощи. Вопрос возвращения преступных активов в Украину будет решаться на межправительственном уровне.

Как сообщали Українськi Новини, в 2014 году правоохранительные органы Латвии арестовали 49,3 млн долларов на счетах в латвийских банках у бывшего исполняющего обязанности украинского премьер-министра Сергея Арбузова и 32 млн долларов на счетах у депутата Верховной Рады Юрия Иванющенко (Партия регионов).

Тем временем, Латвия примет на отдых для реабилитации украинских моряков, освобожденных из российских тюрем после захвата в плен около Керченского пролива в ноябре 2018 года. В свою очередь Ринкевичс отметил важность политики непризнания российской принадлежности Крыма мировым сообществом и сохранения санкций для восстановления территориальной целостности Украины.

 

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