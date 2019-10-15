Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що санкції Європейського Союзу проти Росії не можуть бути скасовані, поки Росія не виконає свою частину "мінських угод".

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"У нас є консенсус з європейськими міністрами закордонних справ. Санкції не можуть бути скасовані до тих пір, поки Росія не виконає свою частину "мінських угод", - написав він

Він також зазначив, що Міністерство закордонних справ України також попросив посилити санкції через недавні так звані "вибори" в анексованому Росією Криму.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко обговорив з кандидатом на посаду Верховного представника ЄС продовження санкцій Росії.

Раніше ЄС продовжив на півроку персональні санкції проти Росії. Також 15 березня Європейський Союз продовжив індивідуальні санкції за погрозу територіальній цілісності України на півроку - до 15 вересня 2019 року.

А США ввели другий пакет санкцій проти РФ у зв'язку з "справою Скрипалів".