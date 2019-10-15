Задержан 21-летний водитель, совершивший ДТП с 4 погибшими и 7 пострадавшими в Николаевской области

Сотрудники Национальной полиции задержали водителя, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с гибелью 4 человек (в том числе 1 ребенок) и 7 травмированными в Арбузинском районе (Николаевская область).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Николаевской области, передают Українські Новини.\r\nСледователи задержали 21-летнего водителя Opel Vectra в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса.\r\nСобытие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ результате столкновения транспортных средств 48-летний водитель "Москвича" и 2 его пассажира (мужчина и 7-летняя девочка), а также пассажирка автомобиля Opel Vectra погибли.\r\nЕще 7 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.\r\nКак сообщали Українські Новини, 1 ребенок и 3 взрослых погибли, 7 травмированы из-за ДТП в Николаевской области.\r\nРанее в Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n