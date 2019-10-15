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  • Задержан 21-летний водитель, совершивший ДТП с 4 погибшими и 7 пострадавшими в Николаевской области
15 октября 2019, вторник, 21:18 2982
Происшествия 2019-10-15T21:18:47+03:00
Українські Новини
Задержан 21-летний водитель, совершивший ДТП с 4 погибшими и 7 пострадавшими в Николаевской области

Задержан 21-летний водитель, совершивший ДТП с 4 погибшими и 7 пострадавшими в Николаевской области

Сотрудники Национальной полиции задержали водителя, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с гибелью 4 человек (в том числе 1 ребенок) и 7 травмированными в Арбузинском районе (Николаевская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Николаевской области, передают Українські Новини.

Следователи задержали 21-летнего водителя Opel Vectra в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса.

Событие квалифицировано по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса.

В результате столкновения транспортных средств 48-летний водитель "Москвича" и 2 его пассажира (мужчина и 7-летняя девочка), а также пассажирка автомобиля Opel Vectra погибли.

Еще 7 человек с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Как сообщали Українські Новини, 1 ребенок и 3 взрослых погибли, 7 травмированы из-за ДТП в Николаевской области.

Ранее в Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой".

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