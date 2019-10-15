Затриманий 21-річний водій, який скоїв ДТП з 4 загиблими і 7 постраждалими в Миколаївській області

Співробітники Національної поліції затримали водія, підозрюваного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з загибеллю 4 осіб (у тому числі 1 дитина) та 7 травмованими в Арбузинському районі (Миколаївська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Миколаївській області, передають Українські Новини.

Слідчі затримали 21-річного водія Opel Vectra в порядку ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) Кримінально-процесуального кодексу.

Подія кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу.

В результаті зіткнення транспортних засобів 48-річний водій "Москвича" та 2 його пасажири (чоловік і 7-річна дівчинка), а також пасажирка автомобіля Opel Vectra загинули.

Ще 7 чоловік із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені в медичний заклад.

Як повідомляли Українські Новини, 1 дитина та 3 дорослих загинули, 7 травмовано через ДТП у Миколаївській області.

Раніше в Києві сталася смертельна ДТП зі "швидкою".