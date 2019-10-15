підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новини
  • Події
  • Затриманий 21-річний водій, який скоїв ДТП з 4 загиблими і 7 постраждалими в Миколаївській області
15 жовтня 2019, вівторок, 21:18 24
Події 2019-10-15T22:15:01+03:00
Українські Новини
Затриманий 21-річний водій, який скоїв ДТП з 4 загиблими і 7 постраждалими в Миколаївській області

Затриманий 21-річний водій, який скоїв ДТП з 4 загиблими і 7 постраждалими в Миколаївській області

Співробітники Національної поліції затримали водія, підозрюваного у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з загибеллю 4 осіб (у тому числі 1 дитина) та 7 травмованими в Арбузинському районі (Миколаївська область).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Миколаївській області, передають Українські Новини.

Слідчі затримали 21-річного водія Opel Vectra в порядку ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) Кримінально-процесуального кодексу.

Подія кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) Кримінального кодексу.

В результаті зіткнення транспортних засобів 48-річний водій "Москвича" та 2 його пасажири (чоловік і 7-річна дівчинка), а також пасажирка автомобіля Opel Vectra загинули.

Ще 7 чоловік із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені в медичний заклад.

Як повідомляли Українські Новини, 1 дитина та 3 дорослих загинули, 7 травмовано через ДТП у Миколаївській області.

Раніше в Києві сталася смертельна ДТП зі "швидкою".

Більше новин про: смертельна ДТП ДТП в Миколаївській області затримання

Архів
Новини
Поки РФ не виконає "мінські угоди", санкції ЄС скасувати не можуть, - Пристайко 22:00
Зеленський вирішив ввести дворічний мораторій на перевірку ФОП 21:46
Сім'я з Нідерландів дев'ять років чекала кінця світу в підвалі 21:26
Затриманий 21-річний водій, який скоїв ДТП з 4 загиблими і 7 постраждалими в Миколаївській області 21:18
Засуджений у РФ українець Шумков оголосив голодування 21:00
більше новин
Департамент молоді та спорту до кінця тижня перевірить використання коштів при закупівлі ДЮСШ "Регата" човнів 14:45
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Марш УПА завершився біля Офісу Президента 17:46
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
Ліквідувати схеми, корупцію і тиск, - влада заявили про намір здійснити нову велику приватизацію 12:39
більше новин
Розбитий лікоть і порваний пуховик: На відому українську акторку напали роми на київському вокзалі 12:59
НКРЕКП готує новий крок до знищення вітчизняної енергетики, - Волинець 12:35
Мінекономіки не проводило розрахунки з податкових законопроектів 1210 і 1210-1 15:06
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції 08:20
Пристайко пропонував віддати третину бюджету на армію, забравши гроші з пенсій і зарплат 13:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok