В Украине могут ввести двойное гражданство

МИД Украины занимается разработкой законопроекта о предоставлении двойного гражданства. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.\r\n"У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом. Мы начинали с того, что этот вопрос воспринимался как нечто совершенно космическое и нереализованное. А сейчас мы уже обсуждаем конкретный законопроект", - подчеркнул Кулеба.\r\nОн также отметил, что юридический статус зарубежного украинца не наполнен достаточным содержанием, а инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной.\r\nНапомним, что этническим украинцам за рубежом могут начать давать двойное гражданство.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрезидент Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Венгрия заявила, что в Украине не запрещено скрывать двойное гражданство.