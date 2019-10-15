В Украине могут ввести двойное гражданство

МИД Украины занимается разработкой законопроекта о предоставлении двойного гражданства. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

"У нас в правительстве есть несколько подходов к тому, как должна быть внедрена идея о двойном гражданстве, мои коллеги из МИД доводят все это до целостной концепции, но для меня сейчас самое важное, что все созрели для того, чтобы работать над этим вопросом. Мы начинали с того, что этот вопрос воспринимался как нечто совершенно космическое и нереализованное. А сейчас мы уже обсуждаем конкретный законопроект", - подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что юридический статус зарубежного украинца не наполнен достаточным содержанием, а инициатива позволит миллионам людей сохранить связь с Украиной.

Напомним, что этническим украинцам за рубежом могут начать давать двойное гражданство.

Президент Владимир Зеленский поручил МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Венгрия заявила, что в Украине не запрещено скрывать двойное гражданство.