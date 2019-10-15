Молода, но опытна: Верховный Суд признал законным назначение Варченко в ГБР

Кассационный административный суд Верховного Суда признал законным назначение первым заместителем директора Государственного бюро расследований Ольги Варченко, не смотря на недостижение ею минимально необходимых 35 лет для участия в конкурсе.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Жалобу в суды с требованием отменить назначение Варченко подавал другой участник конкурса в ГБР, бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк.

По его мнению, Варченко не имела права вообще участвовать в конкурсе, так как на момент его начала не достигла минимально необходимого возрастного ценза - 35 лет.

Она родилась 2 ноября 1981 года.

Первоначально конкурсная комиссия не допустила ее к отбору из-за этого обстоятельства, но затем изменила свое мнение.

Вовк также заявил суду, что конкурсная комиссия специально по надуманным причинам перенесла сроки тестирования, чтоб Варченко смогла в них поучаствовать на момент достижения 35-летия.

В октябре 2018 года Окружной административный суд Киева в полной мере отказал истцу в исковых требованиях, а в апреле текущего года Шесто апелляционный админсуд поддержал эту позицию, изменив лишь мотивировочную часть решения.

Он указал, что хоть при допуске Варченко конкурсная комиссия и допустила нарушение законодательства, но истец обжаловал не это решение о допуске, а решение о назначении первого замдиректора Госбюро.

По мнению суда, одно решение комиссии не вытекает из другого.

10 октября Верховный Суд отклонил кассацию и оставил в силе решения предыдущих судов по данному делу.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українськi Новини, 16 ноября 2017 года конкурсная комиссия избрала Ольгу Варченко первым заместителем директора Государственного бюро расследований

До этого она работала начальником управления процессуального руководства департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры.