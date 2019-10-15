Молода, але досвідчена: Верховний Суд визнав законним призначення Варченко в ДБР

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав законним призначення першим заступником директора Державного бюро розслідувань Ольги Варченко, не дивлячись на недосягнення нею мінімально необхідних 35 років для участі в конкурсі.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Скаргу до суду з вимогою скасувати призначення Варченко подавав інший учасник конкурсу ДБР, колишній начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк.

На його думку, Варченко не мала права взагалі брати участь в конкурсі, так як на момент його початку не досягла мінімально необхідного вікового цензу - 35 років.

Вона народилася 2 листопада 1981 року.

Спочатку конкурсна комісія не допустила її до відбору через цю обставину, але потім змінила свою думку.

Вовк також заявив суду, що конкурсна комісія спеціально з надуманих причин перенесла терміни тестування, щоб Варченко змогла взяти в них участь на момент досягнення 35-річчя.

У жовтні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва в повній мірі відмовив позивачу у позовних вимогах, а в квітні поточного року Шостий апеляційний адмінсуд підтримав цю позицію, змінивши лише мотивувальну частину рішення.

Він зазначив, що хоч при допуску Варченко конкурсна комісія допустила порушення законодавства, але позивач скаржив не саме рішення про допуск, а рішення про призначення першого заступника директора Держбюро.

На думку суду, одне рішення комісії не випливає з іншого.

10 жовтня Верховний Суд відхилив касацію і залишив у силі рішення попередніх судів у даній справі.

Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, 16 листопада 2017 року конкурсна комісія обрала Ольгу Варченко першим заступником директора Державного бюро розслідувань

До цього вона працювала начальником управління процесуального керівництва департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури.