Касаційний адміністративний суд Верховного Суду визнав законним призначення першим заступником директора Державного бюро розслідувань Ольги Варченко, не дивлячись на недосягнення нею мінімально необхідних 35 років для участі в конкурсі.\r\nПро це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.\r\nСкаргу до суду з вимогою скасувати призначення Варченко подавав інший учасник конкурсу ДБР, колишній начальник Головного слідчого управління Служби безпеки України Василь Вовк.\r\nНа його думку, Варченко не мала права взагалі брати участь в конкурсі, так як на момент його початку не досягла мінімально необхідного вікового цензу - 35 років.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВона народилася 2 листопада 1981 року.\r\nСпочатку конкурсна комісія не допустила її до відбору через цю обставину, але потім змінила свою думку.\r\nВовк також заявив суду, що конкурсна комісія спеціально з надуманих причин перенесла терміни тестування, щоб Варченко змогла взяти в них участь на момент досягнення 35-річчя.\r\nУ жовтні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва в повній мірі відмовив позивачу у позовних вимогах, а в квітні поточного року Шостий апеляційний адмінсуд підтримав цю позицію, змінивши лише мотивувальну частину рішення.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВін зазначив, що хоч при допуску Варченко конкурсна комісія допустила порушення законодавства, але позивач скаржив не саме рішення про допуск, а рішення про призначення першого заступника директора Держбюро.\r\nНа думку суду, одне рішення комісії не випливає з іншого.\r\n10 жовтня Верховний Суд відхилив касацію і залишив у силі рішення попередніх судів у даній справі.\r\nРішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 16 листопада 2017 року конкурсна комісія обрала Ольгу Варченко першим заступником директора Державного бюро розслідувань\r\nДо цього вона працювала начальником управління процесуального керівництва департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури.