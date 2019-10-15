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15 октября 2019, вторник, 11:42 114
Финансы 2019-10-15T11:43:00+03:00
Українські Новини
Курс рубля подскочил в киевских обменниках

Курс рубля подскочил в киевских обменниках

Во вторник, 15 октября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 12 октября, снизился на 1 копейку и составляет 3,40 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля вырос на 2 копейки и составляет 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс российского рубля в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,40 3,92
Максимальный 3,72 5,00
Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели. Тем временем, с 4 по 11 октября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков после повышения на прошлой неделе, понизился на 18,55 коп, а в начале рабочей недели курс доллара и евро взлетел в обменниках.

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