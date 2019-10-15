Курс рубля подскочил в киевских обменниках

В НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации 13:15

Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50

После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00

Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58