На следующей неделе Зеленский поедет в Латвию

Президент Владимир Зеленский 16 октября посетит с официальным визитом Латвию для встреч с властями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Во время визита запланированы встречи Главы государства с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом, спикером Сейма (парламента) Латвии Инарой Мурниеце и Премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньш", - сказано в нем.

В Риге Зеленский также встретится с представителями украинской общины в Латвии.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский пригласил Президента США посетить Украину и призвал его в шуточной манере согласовать дату официального визита главы украинского государства в Вашингтон.

Тем временем Латвия примет на отдых для реабилитации украинских моряков, освобожденных из российских тюрем после захвата в плен около Керченского пролива в ноябре 2018 года. В свою очередь Ринкевичс отметил важность политики непризнания российской принадлежности Крыма мировым сообществом и сохранения санкций для восстановления территориальной целостности Украины.