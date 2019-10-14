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14 октября 2019, понедельник, 15:43 60
Наука 2019-10-14T15:45:01+03:00
Українські Новини
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Лауреаты Нобелевской премии по экономике. Фото: Twitter/The Nobel Prize ‏
Лауреаты Нобелевской премии по экономике. Фото: Twitter/The Nobel Prize ‏

Шведская Академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по экономическим наукам за 2019. Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер получили награду за экспериментальный подход к борьбе с бедностью. Об этом сообщает "ВВС Украина".

"Лауреаты этого года представили новый подход к получению достоверных ответов о наиболее эффективных путях борьбы с бедностью в мире", - говорится в заявлении Академии наук.

Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер - американские экономисты, а Эстер Дюфло - французско-американская исследовательница.

Банерджи - уроженец Индии, профессор Массачусетского технологического института. Дюфло также работает в этом институте, она жена Банерджи и его бывшая аспирантка. А Кремер - научный консультант в Институте инноваций для борьбы с бедностью (штат Коннектикут).

В первые пять дней нобелевской недели премий удостоились деятели науки и культуры с США (пять лауреатов, один из которых наполовину канадец), Швейцарии (двое), Японии, Великобритании, Эфиопии и Австрии (по одному лауреату).


Как сообщали Українські Новини, Нобелевскую премию по химии вручили за разработку литий-ионных батарей. 

Ранее Нобелевскую премию по медицине отдали за исследования клеток организма. 

Тем временем Нобелевскую премию мира получил "миротворец" из Эфиопии

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