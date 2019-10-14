Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

Шведская Академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по экономическим наукам за 2019. Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер получили награду за экспериментальный подход к борьбе с бедностью. Об этом сообщает "ВВС Украина".

"Лауреаты этого года представили новый подход к получению достоверных ответов о наиболее эффективных путях борьбы с бедностью в мире", - говорится в заявлении Академии наук.

Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер - американские экономисты, а Эстер Дюфло - французско-американская исследовательница.

Банерджи - уроженец Индии, профессор Массачусетского технологического института. Дюфло также работает в этом институте, она жена Банерджи и его бывшая аспирантка. А Кремер - научный консультант в Институте инноваций для борьбы с бедностью (штат Коннектикут).

В первые пять дней нобелевской недели премий удостоились деятели науки и культуры с США (пять лауреатов, один из которых наполовину канадец), Швейцарии (двое), Японии, Великобритании, Эфиопии и Австрии (по одному лауреату).



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