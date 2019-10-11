Нобелевскую премию мира получил "миротворец" из Эфиопии

Нобелевской премией мира в 2019 году наградили премьер-министра Эфиопии Абый Ахмеда Али за урегулирование 20-тилетнего конфликта Эфиопии с Эритреей. Об этом говорится на официальной странице в Twitter.

Премьер-министр забрал самую главную премию, предлагаемую Нобелевским комитетом, поскольку сумел достичь мира между двумя государствами, чего не удавалось сделать 20 лет.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 жовтня 2019 р.

Летом 2018 года лидеры Эфиопии и Эритреи подписали декларацию, которая провозгласила, что "состояние войны, которая длилась между двумя странами, закончилось". Так завершился один из самых кровавых межгосударственных конфликтов в Африке.

Нобелевский комитет отметил, что Абый Ахмед Али создал важные реформы, которые дали гражданам двух государств надежду на лучшую жизнь. Премьер-министр Эфиопии способствовал примирению, солидарности и социальной справедливости.

В 1993 году, после поражения эфиопского коммунистического режима, Эритрея получила независимость.

В мае 1998 года Эритрея начала войну против Эфиопии за спорные территории в приграничном регионе Бадме.

Вскоре отношения двух стран испортились, что было ударом по эфиопской экономике - местные предприятия вели торговлю через эритрейские порты.

Активные бои в регионе продолжались более двух лет, до июня 2000 года, и унесли десятки тысяч жизней с обеих стран. Эритрейский президент Исайяс Афеворк признал гибель 19 000 эритрейских солдат во время войны. Согласно оценкам International Crisis Group, количество жертв с обеих сторон составляла 70-100 тысяч человек.

Как сообщали Українські Новини, Нобелевскую премию по химии в 2019 году вручили ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей.

Также, Нобелевский комитет объявил победителей премии по литературе в 2018 и 2019 год. Награду за 2018 год вручили польской писательнице и поэтессе ураинского происхождения Ольге Токарчук и австрийскому писателю Петеру Хандке.