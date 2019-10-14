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14 октября 2019, понедельник, 13:25 10
Жизнь 2019-10-14T13:36:16+03:00
Українські Новини
Во вторник в Украине будет по-летнему тепло: прогноз погоды

Во вторник в Украине будет по-летнему тепло: прогноз погоды

Прогноз погоды. Фото: facebook.com/ukrgmc
Прогноз погоды. Фото: facebook.com/ukrgmc

Во вторник, 15 октября, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный 3-8 м/с, температура ночью +8...+10 градусов, днем +21...+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +3..+9, днем ​​+19..+24 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +7..+12, днем ​​+15..+20 градусов.

В Моршине температура ночью +7..+9, днем ​​+21..+23.

В Трускавце ночью +7..+9, днем ​​+21..+23.

В Сваляве ночью +8..+10, днем ​​+21..+23.

На севере Украины - небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с, температура ночью +5..+10, днем ​​+19..+24 градуса.

В центре страны - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с, температура ночью +5...+10, днем ​​+19..+24 градуса.

На востоке Украины - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, 3-8 м/с, температура ночью +5..+10, днем ​​+17..+23 градуса.

На юге страны - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +5..13, днем ​​+17..+23 градуса.

В Крыму - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +6..+11, днем ​​+19..+24 градуса.

В Ялте - без осадков, температура ночью +9..+11, днем ​​+21..+23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, после прихода в Украину мощного антициклона Lisbeth, в Украине  прогнозируется, что бабье лето сохранится и не протяжении всей следующей недели.

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