Во вторник в Украине будет по-летнему тепло: прогноз погоды

Во вторник, 15 октября, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный 3-8 м\/с, температура ночью +8...+10 градусов, днем +21...+23 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +3..+9, днем +19..+24 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +7..+12, днем +15..+20 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Моршине температура ночью +7..+9, днем +21..+23.\r\nВ Трускавце ночью +7..+9, днем +21..+23.\r\nВ Сваляве ночью +8..+10, днем +21..+23.\r\nНа севере Украины - небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м\/с, температура ночью +5..+10, днем +19..+24 градуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ центре страны - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м\/с, температура ночью +5...+10, днем +19..+24 градуса.\r\nНа востоке Украины - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, 3-8 м\/с, температура ночью +5..+10, днем +17..+23 градуса.\r\nНа юге страны - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +5..13, днем +17..+23 градуса.\r\nВ Крыму - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м\/с, температура ночью +6..+11, днем +19..+24 градуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Ялте - без осадков, температура ночью +9..+11, днем +21..+23 градуса.\r\nКак сообщали Українські Новини, после прихода в Украину мощного антициклона Lisbeth, в Украине прогнозируется, что бабье лето сохранится и не протяжении всей следующей недели.