У вівторок в Україні буде по-літньому тепло: прогноз погоди

У вівторок, 15 жовтня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південний 3-8 м\/с, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м\/с, температура вночі +3..+9, вдень +19..+24 градуси.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +7..+12, вдень +15..+20 градусів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ Моршині температура вночі +7..+9, вдень +21..+23.\r\nУ Трускавці вночі +7..+9, вдень +21..+23.\r\nУ Сваляві вночі +8..+10, вдень +21..+23.\r\nНа півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м\/с, температура вночі +5..+10, вдень +19..+24 градуси.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ центрі країни - невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південний, 3-8 м\/с, температура вночі +5...+10, вдень +19..+24 градуси.\r\nНа сході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер західний, 3-8 м\/с, температура вночі +5..+10, вдень +17..+23 градуси.\r\nНа півдні країни - невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м\/с, температура вночі +5..13, вдень +17..+23 градуси.\r\nУ Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м\/с, температура вночі +6..+11, вдень +19..+24 градуси.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +9..+11, вдень +21..+23 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після приходу в Україну потужного антициклону Lisbeth, в Україні прогнозується, що бабине літо збережеться і протягом усього наступного тижня.