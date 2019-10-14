У вівторок в Україні буде по-літньому тепло: прогноз погоди

Життя

У вівторок, 15 жовтня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південний 3-8 м/с, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +3..+9, вдень +19..+24 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +7..+12, вдень +15..+20 градусів.

У Моршині температура вночі +7..+9, вдень +21..+23.

У Трускавці вночі +7..+9, вдень +21..+23.

У Сваляві вночі +8..+10, вдень +21..+23.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с, температура вночі +5..+10, вдень +19..+24 градуси.

У центрі країни - невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південний, 3-8 м/с, температура вночі +5...+10, вдень +19..+24 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер західний, 3-8 м/с, температура вночі +5..+10, вдень +17..+23 градуси.

На півдні країни - невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +5..13, вдень +17..+23 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +6..+11, вдень +19..+24 градуси.

У Ялті без опадів, температура вночі +9..+11, вдень +21..+23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, після приходу в Україну потужного антициклону Lisbeth, в Україні прогнозується, що бабине літо збережеться і протягом усього наступного тижня.