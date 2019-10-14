підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новини
  • Життя
  • У вівторок в Україні буде по-літньому тепло: прогноз погоди
14 жовтня 2019, понеділок, 13:25 5
Життя 2019-10-14T13:36:00+03:00
Українські Новини
У вівторок в Україні буде по-літньому тепло: прогноз погоди

У вівторок в Україні буде по-літньому тепло: прогноз погоди

Прогноз погоди. Фото: facebook.com/ukrgmc
Прогноз погоди. Фото: facebook.com/ukrgmc

У вівторок, 15 жовтня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південний 3-8 м/с, температура вночі +8...+10 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +3..+9, вдень +19..+24 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +7..+12, вдень +15..+20 градусів.

У Моршині температура вночі +7..+9, вдень +21..+23.

У Трускавці вночі +7..+9, вдень +21..+23.

У Сваляві вночі +8..+10, вдень +21..+23.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с, температура вночі +5..+10, вдень +19..+24 градуси.

У центрі країни - невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південний, 3-8 м/с, температура вночі +5...+10, вдень +19..+24 градуси.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер західний, 3-8 м/с, температура вночі +5..+10, вдень +17..+23 градуси.

На півдні країни - невелика хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +5..13, вдень +17..+23 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вночі +6..+11, вдень +19..+24 градуси.

У Ялті без опадів, температура вночі +9..+11, вдень +21..+23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, після приходу в Україну потужного антициклону Lisbeth, в Україні прогнозується, що бабине літо збережеться і протягом усього наступного тижня.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди потепління точний прогноз погоди бабине літо

Архів
Новини
Марш захисника Марківа. Фото: Цензор.нет
У Києві пройшов Марш на підтримку Марківа 13:45
ДБР вважає таємницею досудового розслідування справу про прослуховування Труби 13:06
Невідомі залили фарбою пам'ятник захисникам України 12:48
Міністру Скалецькій призначили чотирьох радників 12:30
В центрі Києва обмежать рух транспорту через футбол і марші: список вулиць 12:03 Доповнено
більше новин
Інформація про зловживання в Бурштинському енергоострові недостовірна, – ДТЕК 15:53
Повернення "Криворіжсталі" та "Укртелекому" до держвласності недоцільне, - ЗМІ 14:09
У Києві патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою 09:15
Портнов дав Рябошапці 1 робочий день, щоб звільнити слідчого у справі Лукаш, який "відмив" 154 млн гривень 15:26
Прапор України над Донбасом. Фото:
Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України 21:59
більше новин
У Києві патрульні затримали чоловіків зі зброєю та вибухівкою 09:15
Прапор України над Донбасом. Фото:
Фото дня: У небі над окупованим Донбасом з'явився прапор України 21:59
Сьогодні 2-га річниця набрання чинності закону про мовні квоти 10:15
На Покрову в Києві пройдуть два марші: на честь 77-річчя УПА і проти капітуляції 08:20
В центрі Києва обмежать рух транспорту через футбол і марші: список вулиць 12:03 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok