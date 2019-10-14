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14 октября 2019, понедельник, 12:48 870
Происшествия 2019-10-14T12:51:38+03:00
Українські Новини
Неизвестные залили краской памятник защитникам Украины

Неизвестные залили краской памятник защитникам Украины

Вандалы в Одесской области в День защитника Украины осквернили краской памятник

Неизвестные в понедельник залили краской памятник защитникам Украины в Татарбунарах Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передают Українські Новини.

"Сотрудники Татарбунарского отделения полиции устанавливают лиц, которые залили краской памятник, установленный в честь защитников Украины", – сообщили в ведомстве.

О происшествии правоохранителей известили местные жители.

Полицейские принимают меры по установлению причастных к этому событию лиц и решают вопрос о его правовой квалификации.

Как сообщали Українські Новини, неизвестные 29 августа осквернили памятники лидеру Организации украинских националистов в XX веке Степану Бандере и в честь 100-летия Западно-украинской народной республики (ЗУНР) во Львове. В частности на памятниках неизвестные красной краской нарисовали символ "серп и молот".

Кроме того, неизвестные облили красной краской памятник погибшим воинам Украинской повстанческой армии в Киевском районе Харькова.

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