Неизвестные залили краской памятник защитникам Украины

Вандалы в Одесской области в День защитника Украины осквернили краской памятник\r\nНеизвестные в понедельник залили краской памятник защитникам Украины в Татарбунарах Одесской области.\r\nОб этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, передают Українські Новини.\r\n"Сотрудники Татарбунарского отделения полиции устанавливают лиц, которые залили краской памятник, установленный в честь защитников Украины", – сообщили в ведомстве.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nО происшествии правоохранителей известили местные жители.\r\nПолицейские принимают меры по установлению причастных к этому событию лиц и решают вопрос о его правовой квалификации.\r\nКак сообщали Українські Новини, неизвестные 29 августа осквернили памятники лидеру Организации украинских националистов в XX веке Степану Бандере и в честь 100-летия Западно-украинской народной республики (ЗУНР) во Львове. В частности на памятниках неизвестные красной краской нарисовали символ "серп и молот".\r\nКроме того, неизвестные облили красной краской памятник погибшим воинам Украинской повстанческой армии в Киевском районе Харькова.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n