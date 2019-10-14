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14 жовтня 2019, понеділок, 11:11 10
Президент 2019-10-14T13:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Зеленський зустрінеться з військовими ОСС в Донецькій області

Сьогодні Зеленський зустрінеться з військовими ОСС в Донецькій області

Володимир Зеленський і Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський і Олена Зеленська. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанував хвилиною мовчання полеглих захисників України та планує здійснити робочий візит до Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента України.

"Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прийшли до Стіни пам’яті полеглих за Україну, що біля Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві. Глава держави з дружиною поклали квіти та встановили лампадки біля Стіни з іменами загиблих за єдність України військовослужбовців і правоохоронців й ушанували хвилиною мовчання їхню пам’ять", - йдеться в ньому.

Також сьогодні Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області планує, зокрема, відвідати штаб Операції об’єднаних сил та зустрітися з військовослужбовцями ООС.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на свято Покрови Пресвятої Богородиці на честь 77-річчя створення Української повстанської армії відбудеться традиційний марш УПА "Захистимо українську землю!", а також відбудеться марш "Ні капітуляції!"

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