Сьогодні Зеленський зустрінеться з військовими ОСС в Донецькій області

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою вшанував хвилиною мовчання полеглих захисників України та планує здійснити робочий візит до Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента України.

"Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прийшли до Стіни пам’яті полеглих за Україну, що біля Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві. Глава держави з дружиною поклали квіти та встановили лампадки біля Стіни з іменами загиблих за єдність України військовослужбовців і правоохоронців й ушанували хвилиною мовчання їхню пам’ять", - йдеться в ньому.

Також сьогодні Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області планує, зокрема, відвідати штаб Операції об’єднаних сил та зустрітися з військовослужбовцями ООС.

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