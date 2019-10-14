В Киеве маршрутка снесла столб: движение троллейбусов остановлено

ДТП с маршруткой в Киеве. Фото: Информатор

ДТП с маршруткой в Киеве. Фото: Информатор

Сегодня, 14 октября, в Киеве на улице Юрия Ильенко, 3 автобус "Богдан", который двигался по маршруту №499, снес электроопору. В результате ДТП одна женщина госпитализирована в больницу.

Авария случилась около 08:00, сообщает "Информатор".

По предварительной информации правоохранителей, автобус двигался по улице Юрия Ильенко в сторону станции метро "Дорогожичи". По неизвестным причинам "Богдан" выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Водитель утверждает, что его подрезал неизвестный автомобиль.

От удара электроопора упала на проезжую часть, а автобус остановился на тротуаре. В момент аварии внутри были пассажиры. Одну женщину госпитализировали в больницу. К счастью, ее травмы незначительные.

Из-за поваленного столба движение троллейбусов №6, 16, 18, 19, 19д, 30, 33 остановилось. На месте работают коммунальные службы, которые восстанавливают контактную сеть электротранспорта. Также работают и правоохранители, которые выясняют подробности случившегося.

ДТП с маршруткой в Киеве. Фото: Информатор

Как сообщали Українські Ноивни, 13 октября в Киеве произошло смертельное ДТП со "скорой".

14 октября в центре Киева ограничат движение транспорта.