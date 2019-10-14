У Києві маршрутка знесла стовп: зупинено рух тролейбусів

ДТП з маршруткою у Києві. Фото: Інформатор

ДТП з маршруткою у Києві. Фото: Інформатор

Сьогодні, 14 жовтня, в Києві на вулиці Юрія Іллєнка, 3 автобус "Богдан", який рухався за маршрутом №499, зніс електроопору. Внаслідок ДТП одна жінка госпіталізована в лікарню.

Аварія трапилася близько 08:00, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією правоохоронців, автобус рухався по вулиці Юрія Іллєнка в бік станції метро "Дорогожичі". З невідомих причин "Богдан" виїхав за межі проїжджої частини і врізався в стовп. Водій стверджує, що його підрізав невідомий автомобіль.

Від удару електроопора впала на проїжджу частину, а автобус зупинився на тротуарі. У момент аварії всередині були пасажири. Одну жінку госпіталізували до лікарні. На щастя, її травми незначні.

Через повалений стовп рух тролейбусів №6, 16, 18, 19, 19д, 30, 33 зупинилося. На місці працюють комунальні служби, які відновлюють контактну мережу електротранспорту. Також працюють і правоохоронці, які з'ясовують подробиці події.

ДТП з маршруткою у Києві. Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Ноивни, 13 жовтня у Києві сталася смертельне ДТП зі "швидкою".

14 жовтня в центрі Києва обмежать рух транспорту.