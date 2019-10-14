Google посвятила дудл известному физику Плато: что о нем известно

Корпорация Google посвятила дудл ко дню рождения известного бельгийского физика Жозефа Антуана Фердинанда Плато, который родился 218 лет назад.

Ученые прославился благодаря своим трудам, главным из которых было исследование по теории зрения. Кроме того, одним из самых известных также является опыт Плато относительно формы не подверженной действию никаких внешних сил жидкости. Этот опыт, в котором жидкость принимает сферическую форму, объясняет весьма наглядно сферическую форму небесных светил. Популярны также его исследования и опыты над пластинчатым состоянием.

Его многочисленные труды печатались преимущественно в "Recueil" и "Bulletin" Брюссельской академии, "Annales de physique et de chimie" и "Bibliothеque universelle de Genеve".

Плато окончил курс в Льеже, где изучал право, математику и физику. Получил диплом доктора наук в 1829 г., а с 1835 г. занял кафедру физики и анатомии в Гентском университете, с 1844 г. был ординарным профессором того же университета. Даже потеряв с 1843 г. зрение, он не прекращал своих занятий. С 1836 г. он состоял членом Королевской академии, а в 1852 г. был избран в члены-корреспонденты Парижской акад.

Как сообщали Українські Новини, Google отметил 21-летие праздничным дудлом.

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