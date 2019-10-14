подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
14 октября 2019, понедельник, 09:10 223
Общество 2019-10-14T09:14:17+03:00
Українські Новини
Американская астронавтка украинского происхождения Стефанишин-Пайпер приехала в Украину

Американская астронавтка украинского происхождения Стефанишин-Пайпер приехала в Украину

Гайдемари Стефанишин-Пайпер. Фото: .facebook.com/usdos.ukraine
Гайдемари Стефанишин-Пайпер. Фото: .facebook.com/usdos.ukraine

По случаю Всемирной недели космоса посольство США в Украине организует визит астронавтки украинского происхождения Гайдемари Стефанишин-Пайпер в Украину.

Во время этого визита запланированы встречи со студентами и молодежью, в ходе которых Стефанишин-Пайпер расскажет об особенностях работы международного экипажа на МКС и поделится своим опытом пребывания на космической станции.

14 октября, во Львове состоится публичное выступление. в Национальном университете "Львовская политехника".

"Отец американской астронавтки Стефанишин-Пайпер родился в небольшом селе Якимов, недалеко от Львова. Хайди гордится своими украинскими корнями и искренне радовалась возможности посетить Якимов, чтобы больше узнать о своем прошлом. Это была очень теплая и сердечная встреча", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Также сообщается, что трансляцию выступления можно будет посмотреть онлайн, а все вопросы задать в комментариях.

Гайдемари Стефанишин-Пайпер. Фото: .facebook.com/usdos.ukraineГайдемари Стефанишин-Пайпер. Фото: .facebook.com/usdos.ukraine

Как сообщали Українські Новини, NASA решило открыть на МКС "коворкинг" с 2020 года.

Ранее на космодроме NASA к МКС состоялся запуск грузового корабля Cargo Dragon.

Больше новостей о: МКС Космонавтика Астронавт Гайдемари Стефанишин-Пайпер

Архив
Новости
ДТП с маршруткой в Киеве. Фото: Информатор
В Киеве маршрутка снесла столб: движение троллейбусов остановлено 09:52
Гайдемари Стефанишин-Пайпер. Фото: .facebook.com/usdos.ukraine
Американская астронавтка украинского происхождения Стефанишин-Пайпер приехала в Украину 09:10
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
На Покров в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции 08:21
Сегодня состоится матч Украина-Португалия: прогнозы и где смотреть 08:11
больше новостей
Переход на зимнее время-2019: когда украинцы переведут стрелки часов 06:40
Усик против Уизерспуна. Скриншот видео Интера
Усик на бой с Уизерспуном надел шорты с надписью надписью Симферополь. Украина 12:43
В НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации 13:15
Пристайко считает ненужным общение с Лавровым 16:52
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
больше новостей
Американский ракетный эсминец с "Томагавками" вошел в акваторию Черного моря 11:15
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Зеленский призвал украинцев в День защитника не поддаваться на провокации 19:45
Мы требуем отставки генпрокурора, потому что он ничего не умеет делать, - Портнов 21:03
Михаил Чаплыга: Рябошапка заподозрил Лукаш в написании стратегии по евроинтеграции, которая реализована на 90% 19:47
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok