Американская астронавтка украинского происхождения Стефанишин-Пайпер приехала в Украину

По случаю Всемирной недели космоса посольство США в Украине организует визит астронавтки украинского происхождения Гайдемари Стефанишин-Пайпер в Украину.

Во время этого визита запланированы встречи со студентами и молодежью, в ходе которых Стефанишин-Пайпер расскажет об особенностях работы международного экипажа на МКС и поделится своим опытом пребывания на космической станции.

14 октября, во Львове состоится публичное выступление. в Национальном университете "Львовская политехника".

"Отец американской астронавтки Стефанишин-Пайпер родился в небольшом селе Якимов, недалеко от Львова. Хайди гордится своими украинскими корнями и искренне радовалась возможности посетить Якимов, чтобы больше узнать о своем прошлом. Это была очень теплая и сердечная встреча", - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

Также сообщается, что трансляцию выступления можно будет посмотреть онлайн, а все вопросы задать в комментариях.

Гайдемари Стефанишин-Пайпер. Фото: .facebook.com/usdos.ukraine

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