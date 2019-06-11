NASA решило открыть на МКС "коворкинг" с 2020 года

NASA запланировало давать возможность за деньги посещать Международную космическую станцию и проводить там частные эксперименты с 2020 года.

Вероятно, можно будет подключать частные исследовательские модули и размещать на МКС рекламу, пишет Tehnot.

Орбитальный "коворкинг" станет частью нового плана агентства по коммерческому использованию Международной космической станции. Он позволяет приватным компания приобретать время и пространство на МКС, которое можно использовать для своих экспериментов, производства и тестирования продуктов? а также для сьемок рекламных роликов или фильмов.

Для этого можно использовать штатный персонал станции, или даже отправить на орбиту своих людей. На МКС и раньше можно было отправить "туристов", но в правилах NASA был прописан запрет на коммерческое использование американской части станции. Любая компания, желавшая отправить сюда свою продукцию или людей должна была доказать "образовательную" или научную необходимость технологии. Астронавтам станции запрещалось работать над экспериментами, если была возможность, что они приведут к получению прибыли.

Благодаря обновленной директиве NASA планирует компенсировать часть средств, необходимых для функционирования МКС, а освободившиеся деньги направить на главные свои актуальные миссии, касающиеся освоения Луны, а потом и Марса.

Такое "удовольствие" естественно будет стоить дорого. Для начала до станции нужно долететь. Сейчас доставку выполняют российские корабли "Союз", каждый запуск обходится примерно в 80 млн долларов. Но уже в этом году Boeing и SpaceX должны получить сертификат на "пассажирские перевозки" (хотя недавняя авария во время тестов SpaceX Crew Dragon немного отложило это событие). Предположительно их услуги обойдутся в 40-50 млн за запуск, но сколько из этого придется на долю пассажира пока непонятно. Но за сутки на станции ему придется заплатить 35 тыс. долларов. 11 250 долларов за проживание и использование системы жизнеобеспечения и 22 500 — за все остальное: еду, воздух, медикаменты и прочее.

Грузы (оборудование и сырье для экспериментов) тарифицировано. Компаниям нужно будет заплатить от 3 до 18 тыс. долларов за килограмм. Строго регламентирована максимальная масса, и количество часов, которые сможет потратить персонал станции. В целом, на коммерческие проекты может быть выделено не больше 5% ресурсов МКС (90 часов в год).

Как сообщали Українські Новини, на космодроме NASA к МКС состоялся запуск грузового корабля Cargo Dragon.

Тем временем билет на суборбитальный полет задекларировал председатель Днипровского городского совета Борис Филатов.