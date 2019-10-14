Американська астронавтка українського походження Стефанишин-Пайпер прибула в Україну

З нагоди всесвітнього тижня космосу посольство США в Україні організує візит астронавтки українського походження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер в Україну.

Під час цього візиту заплановані зустрічі зі студентами і молоддю, під час яких Стефанишин-Пайпер розповість про особливості роботи міжнародного екіпажу на МКС і поділиться своїм досвідом перебування на космічній станції.

14 жовтня, у Львові відбудеться публічний виступ. у Національному університеті "Львівська політехніка".

"Батько американської астронавтки Стефанишин-Пайпер народився в невеликому селі Якимів, недалеко від Львова. Хайді пишається своїм українським корінням і щиро раділа можливості відвідати Якимів, щоб більше дізнатися про своє минуле. Це була дуже тепла й сердечна зустріч", - йдеться в повідомленні на сторінці посольства у Facebook.

Також повідомляється, що трансляцію виступу можна буде подивитися онлайн, а всі питання задати у коментарях.

Гайдемарі Стефанишин-Пайпер. Фото: facebook.com/usdos.ukraine

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