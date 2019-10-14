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14 жовтня 2019, понеділок, 07:00 3
Суспільство 2019-10-14T07:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в центрі Києва обмежать рух транспорту і продовжать роботу метро: список вулиць

Сьогодні в центрі Києва обмежать рух транспорту і продовжать роботу метро: список вулиць

Перекриття доріг. Фото: dorinfo.ru
Перекриття доріг. Фото: dorinfo.ru

Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила обмежити рух транспорту в центрі і продовжити роботу метрополітену на 1 годину у зв'язку з кваліфікаційним матчем "Євро-2020" між національними збірними командами України та Португалії 14 жовтня.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА №1778, передають Українські Новини.

Так, з 6:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня будуть заборонені зупинки і стоянки транспорту на вул. Казимира Малевича (від вул. Ковпака до вул. Івана Федорова), вул. Миколи Грінченка (від вул. Івана Федорова до вул. Кіровоградської), вул. Еспланадній (від вул. Басейної до вул. Саксаганського) та вул. Фізкультури (від вул. Великій Васильківській); з 18:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня заборонено рух транспорту на вул. Еспланадній (від вул. Басейної до вул. Саксаганського), вул. Жилянській (від вул. Великій Васильківській), вул. Шота Руставелі (від вул. Жилянської до вул. Басейної), крім наземного пасажирського транспорту; з 16:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня заборонено рух транспорту на вул. Фізкультури (від вул. Великій Васильківській), крім наземного пасажирського транспорту; з 23:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня - рух транспорту на вул. Великій Васильківській (від вул. Ділової до вул. Жилянської), крім наземного пасажирського транспорту.

Також заборонено рух всіх видів транспорту на час проведення маршу вболівальників збірної України за маршрутом: парк ім. Тараса Шевченка - вулиця Льва Толстого - площа Льва Толстого - вулиця Велика Васильківська - вул. Рогнідинська - вул. Еспланадна - Спортивна площа Троїцька площа - Національний спортивний комплекс "Олімпійський".

Крім цього, в ніч з 14 на 15 жовтня київський метрополітен працюватиме на 1 годину довше.

Як повідомляли Українські Новини, Київ має намір обмежити рух транспорту по проспекту Перемоги через монтаж фрагмента Шулявського шляхопроводу 12-14 жовтня. Зазначимо, реконструкція Шулявського мосту обійдеться Києву в 1 млрд гривень.

Тим часом з 1 жовтня водіям потрібно включати ближнє світло фар за містом.

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