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13 октября 2019, воскресенье, 17:51 33
Спорт 2019-10-13T17:52:28+03:00
Українські Новини
Украинский гимнаст завоевал бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира

Украинский гимнаст завоевал бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира

Игорь Радивилов. Фото: Twitter/Национальный олимпийский комитет Украины
Игорь Радивилов. Фото: Twitter/Национальный олимпийский комитет Украины

Гимнаст из Украины Игорь Радивилов стал бронзовым призером чемпионата мира в опорном прыжке. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Twitter.

Чемпионат мира проходил в немецком городе Штутгарт. А тренировал гимнаста Вячеслав Лаврухин.


Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 13 октября украинский боксер Александр Усик ярко дебютировал в супертяжелом весе. Таким образом, Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO.

Ранее на Олимпиаде-2016 опорный прыжок был назван именем гимнаста Игоря Радивилова. Он именуется как The Radivilov. Прием исполняется лицом вперед, отталкиваясь от опорного мостика. Спортсмен должен сделать три кувырка в воздухе перед тем, как приземлиться.

В 2017 году в последний день финала Чемпионата мира по спортивной гимнастике украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал второе место

Больше новостей о: Гимнаст Штутгарт Игорь Радивилов Национальный олимпийский комитет Украины Опорный прыжок Вячеслав Лаврухин

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