Украинский гимнаст завоевал бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира

Гимнаст из Украины Игорь Радивилов стал бронзовым призером чемпионата мира в опорном прыжке. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Twitter.

Чемпионат мира проходил в немецком городе Штутгарт. А тренировал гимнаста Вячеслав Лаврухин.

🇺🇦💪🤸‍♂️🥉Ура! Ще одна медаль у Штутгарті!!!



Український гімнаст Ігор Радівілов - бронзовий призер чемпіонату світу в опорному стрибку.



Наші вітання спортсмену і його тренеру В'ячеславу Лаврухіну. 👍👍👍#Stuttgart2019 pic.twitter.com/ShpsZEGqpU — НОК України (@OlympicUA) 13 жовтня 2019 р.



Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 13 октября украинский боксер Александр Усик ярко дебютировал в супертяжелом весе. Таким образом, Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO.

Ранее на Олимпиаде-2016 опорный прыжок был назван именем гимнаста Игоря Радивилова. Он именуется как The Radivilov. Прием исполняется лицом вперед, отталкиваясь от опорного мостика. Спортсмен должен сделать три кувырка в воздухе перед тем, как приземлиться.



В 2017 году в последний день финала Чемпионата мира по спортивной гимнастике украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал второе место.