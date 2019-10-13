Украинский гимнаст завоевал бронзу в опорном прыжке на чемпионате мира

Гимнаст из Украины Игорь Радивилов стал бронзовым призером чемпионата мира в опорном прыжке. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Twitter. Чемпионат мира проходил в немецком городе Штутгарт. А тренировал гимнаста Вячеслав Лаврухин.\r\n\r\n🇺🇦💪🤸♂️🥉Ура! Ще одна медаль у Штутгарті!!!Український гімнаст Ігор Радівілов - бронзовий призер чемпіонату світу в опорному стрибку.Наші вітання спортсмену і його тренеру В'ячеславу Лаврухіну. 👍👍👍#Stuttgart2019 pic.twitter.com\/ShpsZEGqpU\r\n— НОК України (@OlympicUA) 13 жовтня 2019 р.\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в воскресенье, 13 октября украинский боксер Александр Усик ярко дебютировал в супертяжелом весе. Таким образом, Александр Усик стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO.\r\nРанее на Олимпиаде-2016 опорный прыжок был назван именем гимнаста Игоря Радивилова. Он именуется как The Radivilov. Прием исполняется лицом вперед, отталкиваясь от опорного мостика. Спортсмен должен сделать три кувырка в воздухе перед тем, как приземлиться.В 2017 году в последний день финала Чемпионата мира по спортивной гимнастике украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал второе место. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n