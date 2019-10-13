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  • Український гімнаст завоював бронзу в опорному стрибку на чемпіонаті світу
13 жовтня 2019, неділя, 17:57 8
Спорт 2019-10-13T19:15:01+03:00
Українські Новини
Український гімнаст завоював бронзу в опорному стрибку на чемпіонаті світу

Український гімнаст завоював бронзу в опорному стрибку на чемпіонаті світу

Ігор Радівілов. Фото: Twitter/Національний олімпійський комітет України
Ігор Радівілов. Фото: Twitter/Національний олімпійський комітет України

Гімнаст з України Ігор Радівілов став бронзовим призером чемпіонату світу в опорному стрибку. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у Twitter.

Чемпіонат світу проходив у німецькому місті Штутгарт. А тренував гімнаста В'ячеслав Лаврухін.

Як повідомляли "Українські Новини", у неділю, 13 жовтня український боксер Олександр Усик яскраво дебютував у суперважкій вазі. Таким чином, Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO.

Раніше на Олімпіаді-2016 опорний стрибок був названий ім'ям гімнаста Ігоря Радівілова. Він іменується як The Radivilov. Прийом виконується лицем вперед, відштовхуючись від опорного містка. Спортсмен повинен зробити три оберти в повітрі перед тим, як приземлитися.

У 2017 році в останній день фіналу чемпіонату світу зі спортивної гімнастики український гімнаст Ігор Радівілов завоював друге місце.

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