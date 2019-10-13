Український гімнаст завоював бронзу в опорному стрибку на чемпіонаті світу

Гімнаст з України Ігор Радівілов став бронзовим призером чемпіонату світу в опорному стрибку. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у Twitter.

Чемпіонат світу проходив у німецькому місті Штутгарт. А тренував гімнаста В'ячеслав Лаврухін.

🇺🇦💪🤸‍♂️🥉Ура! Ще одна медаль у Штутгарті!!!



Український гімнаст Ігор Радівілов - бронзовий призер чемпіонату світу в опорному стрибку.



Наші вітання спортсмену і його тренеру В'ячеславу Лаврухіну. 👍👍👍#Stuttgart2019 pic.twitter.com/ShpsZEGqpU — НОК України (@OlympicUA) 13 жовтня 2019 р.

Як повідомляли "Українські Новини", у неділю, 13 жовтня український боксер Олександр Усик яскраво дебютував у суперважкій вазі. Таким чином, Олександр Усик став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO.

Раніше на Олімпіаді-2016 опорний стрибок був названий ім'ям гімнаста Ігоря Радівілова. Він іменується як The Radivilov. Прийом виконується лицем вперед, відштовхуючись від опорного містка. Спортсмен повинен зробити три оберти в повітрі перед тим, як приземлитися.



У 2017 році в останній день фіналу чемпіонату світу зі спортивної гімнастики український гімнаст Ігор Радівілов завоював друге місце.