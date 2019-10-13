Усик нокаутировал Уизерспуна: украинец ярко дебютировал в супертяжелом весе

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) дебютировал в супертяжелом весе в поединке против Чазз Уизерспуна, ранее после игры в "гляделки" с Усиком объявившем о своем преимуществе (38-3, 29 КО).

Как пишет sport.ua,бой завершился досрочной победой Усика. После 7 раунда Чазз отказался продолжать бой. Судья зафиксировал технический нокаут.

Александр Усик - Чазз Уизерспун. Последний раунд боя и разговор с судьей и со своей командой. Отказ - технический нокаут

Как пишет Украинская правда, первые два раунда Усик не форсировал события и пристреливался к своему сопернику. После третьего раунда преимущество украинца по ударам стала ощутимым. Уизерспун, который был тяжелее украинца на 12 кг, пытался противопоставить Усику свои джебы, но они редко долетали до Александра. Усик имел впечатляющие преимущество в скорости и за выброшенными ударами.

В шестом раунде Уизерспун получил ощутимую порцию ударов и по истечении 3-минутки едва дошел до своего угла. В седьмом раунде американец снова был прижат к канатам ринга и пропустил еще несколько серий по 5-6 ударов.

После окончания седьмого раунда американский боксер отказался выходить в ринг, сохранив свое здоровье.

Как сообщали Українські Новини, гонорар абсолютного чемпиона мира Александра Усика за выход в ринг против Карлоса Такама составит 1,2 миллиона долларов. Ранее Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и отдал пояс.