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  • В Британии задержали принцессу Бельгии, которая участвовала в забастовке экоактивистов
13 октября 2019, воскресенье, 15:20 60
Европа 2019-10-13T15:20:01+03:00
Українські Новини
В Британии задержали принцессу Бельгии, которая участвовала в забастовке экоактивистов

В Британии задержали принцессу Бельгии, которая участвовала в забастовке экоактивистов

Принцесса Бельгии. Фото: Twitter/esmeraldadereth
Принцесса Бельгии. Фото: Twitter/esmeraldadereth

В Британии полицейские задержали 61-летнюю принцессу Бельгии Эсмеральду. Она участвовала в сидячей забастовке экоактивистов на Трафальгарской площади. Об этом она сообщила в Twitter, передает "Страна".

"Сегодня вместе с многими другими протестующими я была арестована и помещена под стражу. Чрезвычайная климатическая ситуация требует от всех нас давления на правительства, чтобы они действовали в срочном порядке", - написала принцесса.

При этом она выразила поддержку экодвижению Extinction Rebellion, которое проводит по всему миру демонстрации в связи с бездействием по вопросам климата.

Как сообщает Metro, принцессу сопроводили в полицейский фургон и держали там около пяти часов.


Как сообщали Українські Новини, в Англии эко-активисты вылили 400 литров "крови" возле дома Казначейства Ее Величества. 

Ранее организатора школьных климатических забастовок Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.

20 сентября по всему миру прошли акции протеста в поддержку климата, в которых приняли участие около 160 стран.

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