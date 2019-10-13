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13 жовтня 2019, неділя, 15:20 7
Європа 2019-10-13T15:20:02+03:00
Українські Новини
У Британії затримали принцесу Бельгії, яка брала участь у страйку екоактивістів

У Британії затримали принцесу Бельгії, яка брала участь у страйку екоактивістів

Принцеса Бельгії. Фото: Twitter/esmeraldadereth
Принцеса Бельгії. Фото: Twitter/esmeraldadereth

У Британії поліцейські затримали 61-річну принцесу Бельгії Есмеральду. Вона брала участь в сидячому страйку екоактивістів на Трафальгарській площі. Про це вона повідомила в Twitter, передає "Страна".

"Сьогодні разом з багатьма іншими протестувальниками я була арештована і поміщена під варту. Надзвичайна кліматична ситуація вимагає від усіх нас тиску на уряди, щоб вони діяли в терміновому порядку", - написала принцеса.

При цьому вона висловила підтримку экоруху Extinction Rebellion, яке проводить по всьому світу демонстрації у зв'язку з бездіяльністю з питань клімату.

Як повідомляє Metro, принцесу супроводили в поліцейський фургон і тримали там близько п'яти годин.


Як повідомляли Українські Новини, в Англії екоактивісти вилили 400 "літрів крові" біля будинку Казначейства Її Величності.

Раніше організатора шкільних кліматичних страйків Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру.

20 вересня по всьому світу пройшли акції протесту на підтримку клімату, в яких взяли участь близько 160 країн.

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