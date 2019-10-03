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03 октября 2019, четверг, 17:48 59
Происшествия 2019-10-03T17:53:03+03:00
Українські Новини
В Англии эко-активисты вылили 400 литров "крови" возле дома Казначейства Её Величества

В Англии эко-активисты вылили 400 литров "крови" возле дома Казначейства Её Величества

активисты вылили 400 литров красной жидкости Скриншот: The Sun.
активисты вылили 400 литров красной жидкости Скриншот: The Sun.

Английские активисты в борьбе за экологию вылили 400 литров красной жидкости прямо перед домом Казначейства Ее Величества. Об этом передает The Sun.

В центре Лондона прошла весьма неудачная акция протеста. Активисты, использовав пожарную машину, которая была выведена из эксплуатации, залили фасад здания дома Казначейства. Основным курьезом считается тот факт, что забастовщики не удержали в руках шланг, и из-за сильного напора вылилось 400 литров красной жидкости.

Акция создала неудобства работникам здания: чтобы попасть на работу, им необходимо были перейти через, так называемую, "кровь".

На место происшествия вскоре прибыла полиция, вследствие чего, трое мужчин и одна женщина были арестованы.

Организаторами акции оказались 83-летний преподаватель Бристольского университета Фил Кингстон, 60-летняя врач Диана Уорнер, музыкант Кэти Истберн, учитель буддистов Марк Овланд, и электрик Лиам Нортон.

Активисты также выставили плакат с надписью "Остановим финансирования климатической смерти" и распространили тот же слоган на стены здания.

Забастовщики заявили, что целью акции было показать, что экономический рост приводит к смерти климата. Казначейство отпугивает усилия других правительственных ведомств в принятии мер против изменения климата, поскольку оно преследует экономический рост.

Красный цвет символизирует людей, умирающих сейчас на юге, а также людей, которые начнут умирать от изменения климата во всем мире, если не будут предприняты меры.

Как сообщали Українські Новини, ранеее в Швеции большая половина населения отказалась от авиаперевозок в знак защиты климата.

Кроме того, 20 сентября по всему миру прошли массовые акции протеста в поддержку климата, в которых приняли участие около 160 стран.

Больше новостей о: Англия Лондон Марш за климат Эко-активисты Дом Казначейства

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