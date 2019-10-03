В Англии эко-активисты вылили 400 литров "крови" возле дома Казначейства Её Величества

Английские активисты в борьбе за экологию вылили 400 литров красной жидкости прямо перед домом Казначейства Ее Величества. Об этом передает The Sun.\r\nВ центре Лондона прошла весьма неудачная акция протеста. Активисты, использовав пожарную машину, которая была выведена из эксплуатации, залили фасад здания дома Казначейства. Основным курьезом считается тот факт, что забастовщики не удержали в руках шланг, и из-за сильного напора вылилось 400 литров красной жидкости.\r\nАкция создала неудобства работникам здания: чтобы попасть на работу, им необходимо были перейти через, так называемую, "кровь".\r\nНа место происшествия вскоре прибыла полиция, вследствие чего, трое мужчин и одна женщина были арестованы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОрганизаторами акции оказались 83-летний преподаватель Бристольского университета Фил Кингстон, 60-летняя врач Диана Уорнер, музыкант Кэти Истберн, учитель буддистов Марк Овланд, и электрик Лиам Нортон.\r\nАктивисты также выставили плакат с надписью "Остановим финансирования климатической смерти" и распространили тот же слоган на стены здания.\r\nЗабастовщики заявили, что целью акции было показать, что экономический рост приводит к смерти климата. Казначейство отпугивает усилия других правительственных ведомств в принятии мер против изменения климата, поскольку оно преследует экономический рост.\r\nКрасный цвет символизирует людей, умирающих сейчас на юге, а также людей, которые начнут умирать от изменения климата во всем мире, если не будут предприняты меры.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранеее в Швеции большая половина населения отказалась от авиаперевозок в знак защиты климата.\r\nКроме того, 20 сентября по всему миру прошли массовые акции протеста в поддержку климата, в которых приняли участие около 160 стран.