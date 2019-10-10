Разведение войск на Донбассе: боевики запустили сигнальные ракеты о готовности

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск около Золотого Луганской области и Петровского Донецкой области 9 октября. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передают Українськi Новини.

"...9 октября миссия зафиксировала запущенные вооруженными формированиями на обоих участках разведения белые сигнальные ракеты, указывающие на их готовность к разведению сил и средств. Однако поскольку аналогичных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не были начаты", - сказано в нем.

СММ ОБСЕ также информирует, что получило вербальную ноту от МИДа относительно возобновления отвода войск. В то же время в отчете указано, что 7-8 октября на участках разведения в Золотом и Петровском зафиксированы взрывы мин и стрельба из стрелкового оружия.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Минобороны заявляло, что для начала разведения войск на определенном участке должен сохраняться режим прекращения огня не менее 7 дней.

Раньше Українські Новини писали, как будет проходить процесс разведения войск и что будет с мирным населением. Тем временем в Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция. В то же время, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") заявил, что жители Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой области поддерживают разведение войск после того, как военных обстреляли боевики на участке разведения войск под Луганском.