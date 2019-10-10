подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 октября 2019, четверг, 14:50 537
Силовые структуры 2019-10-10T14:50:48+03:00
Українські Новини
Разведение войск на Донбассе: боевики запустили сигнальные ракеты о готовности

Разведение войск на Донбассе: боевики запустили сигнальные ракеты о готовности

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что боевики запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод войск около Золотого Луганской области и Петровского Донецкой области 9 октября. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, передают Українськi Новини.

"...9 октября миссия зафиксировала запущенные вооруженными формированиями на обоих участках разведения белые сигнальные ракеты, указывающие на их готовность к разведению сил и средств. Однако поскольку аналогичных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не были начаты", - сказано в нем.

СММ ОБСЕ также информирует, что получило вербальную ноту от МИДа относительно возобновления отвода войск. В то же время в отчете указано, что 7-8 октября на участках разведения в Золотом и Петровском зафиксированы взрывы мин и стрельба из стрелкового оружия.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Минобороны заявляло, что для начала разведения войск на определенном участке должен сохраняться режим прекращения огня не менее 7 дней.

Раньше Українські Новини писали, как будет проходить процесс разведения войск и что будет с мирным населением. Тем временем в Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция. В то же время, председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") заявил, что жители Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой области поддерживают разведение войск после того, как военных обстреляли боевики на участке разведения войск под Луганском.

Больше новостей о: Боевики миссия ОБСЕ война на Донбассе Разведение войск

Архив
Новости
Зеленский заявил, что не собирается публиковать разговор с Путиным 15:35
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот: ТСН/YouTube
Спросите Андрюху, он что-то там перепечатал, - Зеленский о проплачености митингов Порошенко 15:17
На следующей неделе Зеленский поедет в Латвию 15:07
Зеленский заявил, что с ума он не сошел и в Офис президента или Мариинский дворец переезжать не будет 14:55
В Киевской области 13 малышей отравилось в детском саду 14:51
больше новостей
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала 06:30 Документ
Пресс-марафон Зеленского онлайн 13:59 Обновляется
Мендель извинилась за "Kiev" у себя в Twitter 08:36
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
Татьяна Чорновол.
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Аваков на испытательном сроке и я ему ничего не должен, - Зеленский 12:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok