подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • В деле клиентов Джулиани появился еще один арестованный - бизнесмен украинского происхождения
12 октября 2019, суббота, 23:58 42
Политика 2019-10-12T23:59:15+03:00
Українські Новини
В деле клиентов Джулиани появился еще один арестованный - бизнесмен украинского происхождения

В деле клиентов Джулиани появился еще один арестованный - бизнесмен украинского происхождения

Андрей Кукушкин. Фото: OK.Ru/Andrey Kukushkin
Андрей Кукушкин. Фото: OK.Ru/Andrey Kukushkin

В США арестован бизнесмен украинского происхождения Андрей Кукушкин по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании  президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на CBS SF.

46-летний Кукушкин один из четырех фигурантов обвинительного заключения, который обнародовал прокурор США Джеффри Берманом, среди которых - Игорь Фруман и Лев Парнас. Четвертый подозреваемый - Дэвид Коррейя.

"Все четверо обвиняются в сговоре с целью скрыть взносы в размере 10 тыс. долларов в избирательные кампании двух кандидатов штата Невада от неназванного российского бизнесмена, который хотел получить лицензии на бизнес, связанный с марихуаной. Федеральный закон запрещает внесение предвыборных взносов иностранными гражданами", - говорится в сообщении.

Согласно обвинительного заключения, Кукушкин, в отличие от Парнаса и Фрумана, не обвиняется в дополнительном сговоре с целью скрыть выплату неназванному члену Конгресса, чтобы продвинуть "интересы по крайней мере одного чиновника украинского правительства".

Кукушкин был арестован в Сан-Франциско утром 10 октября. Помощник руководителя нью-йоркского отделения ФБР Уильяма Суини говорит, что изначально он предстал перед мировым судьей в Сан-Франциско. Согласно судебным протоколам, его взяли под стражу до слушания в пятницу.

Ожидается, что позже Кукушкин будет переведен в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения.


Напомним, 10 октября появилось сообщение о том, что в США задержали Льва Парнаса и Игоря Фрумана

Позже суд в США арестовал Льва Парнаса и Игоря Фрумана и установил залог в миллион долларов.

 

Больше новостей о: США Дональд Трамп Лев Парнас Игорь Фруман Андрей Кукушкин Джеффри Берман Дэвид Коррейя

Архив
Новости
В деле клиентов Джулиани появился еще один арестованный - бизнесмен украинского происхождения 23:58
Георгий Мазурашу. Фото: Facebook/Георгий Мазурашу
Депутат от "Слуги народа" прорекламировал гадалку "Битвы экстрасенсов" 23:27
На Донбассе ранены два украинских военных 22:17
США приостановили выпуск криптовалюты Telegram 21:56
Мы требуем отставки генпрокурора, потому что он ничего не умеет делать, - Портнов 21:03
больше новостей
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
Коммунальные услуги подорожают: что "светит" украинцам в отопительный сезон 06:30
Семенченко стал уполномоченным Президента по контролю за СБУ 14:50
Рубль обвалился в киевских обменниках в конце недели 11:05
Суд конфисковал 1 млн гривен взноса Гриценко 12:07
больше новостей
Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада 08:50 Документ
18.10.19 11:00 Пресс-конференция: #ВПЛ и #АТОВПЛ против закона о продаже земли до полного возврата территорий Донбасса и Крыма под контроль Украины 11:15
Дубинский предлагает Раде отменить военный сбор 09:42
Михаил Чаплыга: Рябошапка заподозрил Лукаш в написании стратегии по евроинтеграции, которая реализована на 90% 19:47
Украине это не выгодно, - Зеленский о закрытом авиасообщении с РФ 13:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok