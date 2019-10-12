В деле клиентов Джулиани появился еще один арестованный - бизнесмен украинского происхождения

В США арестован бизнесмен украинского происхождения Андрей Кукушкин по обвинению в нарушении правил финансирования избирательной кампании президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на CBS SF.\r\n46-летний Кукушкин один из четырех фигурантов обвинительного заключения, который обнародовал прокурор США Джеффри Берманом, среди которых - Игорь Фруман и Лев Парнас. Четвертый подозреваемый - Дэвид Коррейя.\r\n"Все четверо обвиняются в сговоре с целью скрыть взносы в размере 10 тыс. долларов в избирательные кампании двух кандидатов штата Невада от неназванного российского бизнесмена, который хотел получить лицензии на бизнес, связанный с марихуаной. Федеральный закон запрещает внесение предвыборных взносов иностранными гражданами", - говорится в сообщении.\r\nСогласно обвинительного заключения, Кукушкин, в отличие от Парнаса и Фрумана, не обвиняется в дополнительном сговоре с целью скрыть выплату неназванному члену Конгресса, чтобы продвинуть "интересы по крайней мере одного чиновника украинского правительства".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКукушкин был арестован в Сан-Франциско утром 10 октября. Помощник руководителя нью-йоркского отделения ФБР Уильяма Суини говорит, что изначально он предстал перед мировым судьей в Сан-Франциско. Согласно судебным протоколам, его взяли под стражу до слушания в пятницу.\r\nОжидается, что позже Кукушкин будет переведен в Нью-Йорк, где ему будут предъявлены обвинения.Напомним, 10 октября появилось сообщение о том, что в США задержали Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Позже суд в США арестовал Льва Парнаса и Игоря Фрумана и установил залог в миллион долларов.\r\n