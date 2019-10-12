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  • У справі клієнтів Джуліані з'явився ще один заарештований - бізнесмен українського походження
12 жовтня 2019, субота, 00:03 12
Політика 2019-10-13T01:45:04+03:00
Українські Новини
У справі клієнтів Джуліані з'явився ще один заарештований - бізнесмен українського походження

У справі клієнтів Джуліані з'явився ще один заарештований - бізнесмен українського походження

Андрій Кукушкін. Фото: OK.Ru/Andrey Kukushkin
Андрій Кукушкін. Фото: OK.Ru/Andrey Kukushkin

У США заарештований бізнесмен українського походження Андрій Кукушкін за звинуваченням у порушенні правил фінансування виборчої кампанії президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на CBS SF.

46-річний Кукушкін один з чотирьох фігурантів обвинувального висновку, який оприлюднив прокурор США Джеффрі Берман, серед яких - Ігор Фруман і Лев Парнас. Четвертий підозрюваний - Девід Коррейя.

"Усі четверо звинувачуються в змові з метою приховати внески в розмірі 10 тис. доларів у виборчі кампанії двох кандидатів штату Невада від неназваного російського бізнесмена, який хотів отримати ліцензії на бізнес, пов'язаний з марихуаною. Федеральний закон забороняє внесення передвиборних внесків іноземними громадянами", - йдеться в повідомленні.

Згідно обвинувального висновку, Кукушкін, на відміну від Парнаса і Фрумана, не звинувачується в додатковій змові з метою приховати виплату неназваному члену Конгресу, щоб просунути "інтереси принаймні одного чиновника українського уряду".

Кукушкін був арештований в Сан-Франциско вранці 10 жовтня. Помічник керівника нью-йоркського відділення ФБР Вільяма Суїні каже, що спочатку він постав перед світовим суддею в Сан-Франциско. Згідно з судовим протоколами, його взяли під варту до слухання в п'ятницю.

Очікується, що пізніше Кукушкін буде переведений в Нью-Йорк, де йому будуть пред'явлені звинувачення.


Нагадаємо, 10 жовтня з'явилося повідомлення про те, що у США затримали Лева Парнаса та Ігоря Фрумана.

Пізніше суд у США заарештував Лева Парнаса та Ігоря Фрумана і встановив заставу в мільйон доларів.

 

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