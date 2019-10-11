подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
11 октября 2019, пятница, 10:33 1268
Америка 2019-10-11T12:15:03+03:00
Українські Новини
Суд в США арестовал "спонсоров Трампа", установив залог в миллион долларов

Суд в США арестовал "спонсоров Трампа", установив залог в миллион долларов

Дональд Трамп. Фото: depo.ua
Дональд Трамп. Фото: depo.ua

Двое бизнесменов из Флориды Лев Парнас и Игорь Фруман, которые являются сотрудниками личного адвоката Президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, будут содержаться под стражей до тех пор, пока они не выполнят длинный список условий для получения залога, сообщает Reuters.

Американский судья Майкл Нахманофф установил залог в один миллион долларов для каждого из них. После его внесения они обязаны сдать свои паспорта и отправиться под домашний арест.

В четверг Парнасу и Фруману были предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с финансированием избирательных кампаний.

Как сообщали Українські Новини, в Конгрессе США начали расследовать давление Трампа и Джулиани на правительство Украины.  Также адвокат Трампа заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы США и хочет их обнародовать. Позже Джулиани опубликовал возможные доказательства вмешательства Украины в выборы США.

Ранее адвокат Трампа просил Зеленского организовать расследование сговора украинских чиновников и американского посольства для помощи Клинтон на выборах.

Больше новостей о: Арест Избирательная кампания Рудольф Джулиани Дональд Трамп

Архив
Новости
Президента изолировали от ситуации с законопроектом №1210, - Беленький 12:36
DCH Ярославского заявила об интересе к приватизации "Электротяжмаша" и "Объединенной горной химической компании" 12:35
Шулявский мост.
В Киеве полностью перекроют проспект Победы: схемы объезда 12:33 Карта
Киевстар подключил к 4G еще 116 населенных пунктов в 4 областях Украины 12:31 Пресс-релиз
Аудит НАБУ будет проведен после принятия Радой изменений в закон, - Офис 12:21 Документ
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
Найденная британцем деталь от трактора оказалась доисторической золотой гривной 17:27
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже 16:50
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
больше новостей
"Укрзализныця" намерена сократить 120 тысяч человек без ведома Зеленского 16:52
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Директор Закарпатского облавтодора Иван Немеш
Идеальное преступление: Глава Закарпатского облавтодора помог украсть 2 млн гривен, признал вину и получил 15 тыс. гривен штрафа 16:39
НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста 18:09
Суд обязал НАБУ расследовать возможное взяточничество, халатность, растрату госсредств и госизмену Порошенко 08:15
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok