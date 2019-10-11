Суд в США арестовал "спонсоров Трампа", установив залог в миллион долларов

Двое бизнесменов из Флориды Лев Парнас и Игорь Фруман, которые являются сотрудниками личного адвоката Президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, будут содержаться под стражей до тех пор, пока они не выполнят длинный список условий для получения залога, сообщает Reuters.

Американский судья Майкл Нахманофф установил залог в один миллион долларов для каждого из них. После его внесения они обязаны сдать свои паспорта и отправиться под домашний арест.

В четверг Парнасу и Фруману были предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с финансированием избирательных кампаний.

Как сообщали Українські Новини, в Конгрессе США начали расследовать давление Трампа и Джулиани на правительство Украины. Также адвокат Трампа заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы США и хочет их обнародовать. Позже Джулиани опубликовал возможные доказательства вмешательства Украины в выборы США.

Ранее адвокат Трампа просил Зеленского организовать расследование сговора украинских чиновников и американского посольства для помощи Клинтон на выборах.