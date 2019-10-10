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  • В США задержали бизнесменов Парнаса и Фрумана, которые подали в суд на Коломойского
10 октября 2019, четверг, 18:24 68
Политика 2019-10-10T18:25:32+03:00
Українські Новини
В США задержали бизнесменов Парнаса и Фрумана, которые подали в суд на Коломойского

В США задержали бизнесменов Парнаса и Фрумана, которые подали в суд на Коломойского

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

Правоохранители США задержали бизнесменов Льва Парнаса и Игоря Фрумана - переговорщиков между Президентом США Дональдом Трампом и украинскими властями.

Об этом сообщает американское издание Wall Street Journal, передают Українськi Новини.

"Двое уроженцев СССР, доноров комитета по сбору средств в поддержку Трампа, помогавших Руди Джулиани расследовать дела демократа Джо Байдена, были задержаны в среду поздно вечером по уголовному обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и, как ожидается, предстанут перед судом в четверг", - сказано в публикации.

Парнас и Фруман пожертвовали Трампу 325 000 долларов через определенную юрфирму, чем, возможно, нарушили порядок финансирования политической компании Президента.

Как сообщали Українськi Новини, суд проведет экспертизу слов Коломойского на угрозы убийством в отношении 2 граждан США, Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые являются клиентами адвоката Президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Ранее в интервью программе "Схемы" после возвращения в Украину Коломойский назвал Фрумана и Парнаса аферистами и пообещал "вывести их на свет божий".

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